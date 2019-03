Muore per un infarto Lotte van der Zee, ex Miss Universo Teen: aveva 20 anni

Muore a soli 20 anni per un infarto Lotte van der Zee, ex Miss Universo Teen.

La modella tedesca non ce l’ha fatta dopo due settimane di coma. Tutto è successo in un albergo in Austria dove la modella si trovava in vacanza insieme alla sua famiglia, in occasione del suo compleanno.

Nel 2017, aveva vinto il titolo di bellezza “Miss Teen Universe”.

«È surreale che non sia più accanto a noi», hanno scritto i genitori sui social. Lotte si era sentita male circa due settimane fa a Westendorf, in Austria. Priva di conoscenza, la ragazza è stata rianimata da sua madre. Subito il ricovero in ospedale per poi essere trasferita in un centro specializzato a Monaco di Baviera, in Germania. In coma per due settimane, la ragazza è stata dichiarata morta dai medici, che hanno anche spiegato: "Gli organi hanno ceduto".

Nata a Enschede il 21 febbraio 1999, Lotte ha vinto il suo primo titolo nel 2016, Miss Beauty of Overijssel. Nello stesso anno, ha ricevuto il titolo di Miss Teen of the Netherlands per poi conquistare anche quello di Miss Universo Teen.

