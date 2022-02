Rayan, il piccolo "Alfredino del Marocco" è morto estratto dopo 100 ore dal pozzo in cui era precipitato

Rayan, il bimbo estratto dopo 100 ore al pozzo in cui era precipitato in Marocco, è morto. Lo annuncia in un comunicato il gabinetto della Casa Reale del Marocco: «Il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la

caduta», si legge nel comunicato citato dai media arabi.

Rayan era stato tirato fuori dal pozzo in cui era rimasto incastrato da martedì, sulle montagne di un villaggio nel Nord del Marocco. Lo mostrano le immagini delle tv locali. Dopo cinque giorni i soccorritori lo hanno raggiunto e lo avevano tratto in salvo. Era stato portato su un’ambulanza che lo avrebbe trasportato per un tratto fino all’elicottero.

La storia di Ryan, 5 anni, ha commosso il Marocco e ricorda quella di Alfredino Rampi, che il 10 giugno 1981, cadde in un pozzo artesiano vicino Vermicino.

