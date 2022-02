Ucraina, è guerra. Putin: "Attacco per difenderci". Biden al G7: "Tutto premeditato da mesi, sanzioni devastanti in arrivo". Già centinaia di morti

"Un’operazione militare speciale" per "smilitarizzare l’Ucraina". L’ha annunciata il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, in una dichiarazione televisiva nella notte. "L'operazione militare russa mira a proteggere le persone e le circostanze richiedono un’azione decisiva dalla Russia", ha aggiunto Putin, accusando la Nato di "comportamenti immorali". Sirene antiaeree risuonano a Kiev, la capitale ucraina. Il presidente della Russia ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e "andare a casa", assicurando che i piani di Mosca non includono l'occupazione dell'Ucraina.

Un'ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili, ha aggiunto Putin. E ha avvertito: chi interferirà in Ucraina pagherà le conseguenze. L'inviato di Mosca alle Nazioni Unite ha affermato che la Russia sta prendendo di mira la "giunta al potere a Kiev". La Russia sta usando "armi di alta precisione per distruggere infrastrutture militari ucraine". Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando Interfax.

19.40 Questa mattina ho incontrato i miei colleghi del G7 per discutere l'ingiustificato attacco del presidente Putin all'Ucraina e ci siamo accordati per portare avanti devastanti pacchetti di sanzioni e altre misure economiche" contro la Russia. "Siamo accanto al coraggioso popolo dell'Ucraina", ha affermato Biden durante il G7 in videoconferenza. «Quello che sta avvenendo è di una gravità inaudita», è in arrivo un «pacchetto di sanzioni senza precedenti contro la Russia e l’economia russa. Reagiremo tutti insieme». Il presidente degli Stati Uniti, allo stesso tempo, ha annunciato nuove sanzioni e il bando dell'export tecnologico per punire la Russia della sua invasione in Ucraina. Nella blacklist altre quattro banche statali russe. "Gli Stati Uniti rilasceranno ulteriori riserve petrolifere strategiche se servirà", ha proseguito Biden.

19.38 «Siamo tutti molto colpiti da quanto è avvenuto stanotte. Questa crisi potrebbe durare a lungo, dobbiamo essere preparati». Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il premier Mario Draghi anche lui intervenuto nel pomeriggio al G7.

19.04 La Russia ha preso il controllo della centrale di Chernobyl, nel Nord dell’Ucraina, che nel 1986 fu teatro del peggior incidente nucleare della storia. «Dopo aspri combattimenti, abbiamo perso il controllo del sito di Chernobyl», ha affermato Mikhailo Podoliak, consigliere della presidenza ucraina. Kiev aveva precedentemente riferito di combattimenti vicino al deposito di scorie nucleari del sito, sollevando il timore del pericolo di una fuga di radiazioni

18.13 Gb bandisce tutte le banche russe e Aeroflot - Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato una nuova ondata di sanzioni anti russe in risposta all’azione militare di Mosca in Ucraina mettendo al bando tutte le banche russe dal mercato finanziario della City. Al bando nel Regno Unito anche Aeroflot, mentre vengono sanzionati altri 100 fra individui, entità e società russe. Annunciate pure misure per limitare i capitali depositabili da cittadini russi in conti bancari nel Regno.

17:42 Putin, l'attacco era necessario per difenderci - L’invasione dell’Ucraina è stata una "misura necessaria» da parte della Russia per difendere il proprio territorio. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con gli imprenditori locali.

17:20 G7 a Russia, "Ritiri forze da Ucraina, fermi bagno di sangue" - Il G7 chiede alla Russia una de-escalation: ritirare immediatamente le sue forze dall’Ucraina e fermare il bagno di sangue. Lo afferma il G7 in una nota.

17:03 Inaccessibili siti Cremlino, governo e Duma - I siti del Cremlino, del governo russo e della Duma risultano al momento inaccessibili, dopo che alcuni media, fra cui l’ucraino Kiev Indepdent, avevano riferito di un attacco hacker.

16:59 Zelensky, da ora nuova cortina di ferro con Mosca - "Una nuova cortina di ferro" separa la Russia dal resto del mondo dopo l’invasione dell’Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

16:55 Preoccupazione dal Fondo Monetario Internazionale - «Sono profondamente preoccupata per quello che sta accadendo in Ucraina», che «aggiunge significativi rischi economici per la regione e il mondo. Stiamo valutando le implicazioni e siamo pronti a sostenere i nostri stati membri come necessario». Lo twitta il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva.

16:50 Klitschko, sindaco di Kiev: "Russi tra i più forti ma combatteremo" - L'esercito russo è uno dei più grandi al mondo e sarà una lotta difficile, ma gli ucraini "combatteranno per il nostro futuro, combatteranno per i nostri figli". Lo ha detto alla Bbc il sindaco di Kiev, l'ex campione di pugilato dei pesi massimi Vitali Klitschko. Il sindaco ha spiegato che i cittadini di Kiev sono rimasti scioccati nel sentire le esplosioni in città. "Non ho paura per me, sono un combattente", ha detto, ammettendo però di essere preoccupato per i tre milioni di persone di cui è responsabile che vivono a Kiev. Klitschko ha fatto appello all'unità dell'Occidente per aiutare l'Ucraina. Il nostro obiettivo, ha spiegato, è costruire un paese moderno e democratico ed essere "parte della famiglia europea".

16:43 Primi quattromila ucraini in fuga arrivati in Moldavia - Primi ucraini in fuga dalla guerra arrivati in Moldavia. «Oggi sono arrivate 4mila persone. Il governo ha schierato centri di accoglienza temporanea nei pressi delle località di Palanca e Ocnita. I nostri confini sono aperti». Lo scrive, su twitter, la presidente della Moldavia Maia Sandu.

16:40 Mosca, risponderemo a sanzioni della Ue - La Russia risponderà con «inevitabili atti di rappresaglia» a quelle che definisce le sanzioni "illegittime» dell’Unione europea. Lo ha detto il rappresentante permanente di Mosca presso la Ue, Vladimir Chizhov, citato da Interfax, sottolineando di averne informato l’Unione.

16:35 Pentagono, l' attacco russo avrà diverse fasi - «Ci aspettiamo diverse fasi nell’attacco della Russia». Lo afferma un funzionario del Pentagono citato dai alcuni media americani. Quella vista finora è la prima fase, ha aggiunto.

15.50 Fonti Cnn: le forze russe hanno preso il controllo del secondo aeroporto di Kiev - L'aeroporto Antonov di Hostomel che dista 30 chilometri. Lo ha riferito uno dei corrispondenti della Cnn che ha mostrato anche le immagini dei soldati russi, a poche decine di metri da lui. Le truppe aviotrasportate sono state filmate a terra mentre pattugliavano il perimetro dell'aeroporto. Il giornalista ha riferito che è stato fatto entrare nella base: "Ci hanno permesso di entrare e stare con loro mentre difendevano il perimetro di questa base aerea, dove le truppe a bordo di elicotteri sono state sbarcate nelle prime ore del mattino per realizzare un ponte aereo e consentire ad altre truppe di entrare". Le fonti sono ancora discordanti e, secondo alcuni, ad Hostomel si combatte ancora. Nella zona si sono visti i combattimenti più intensi nei pressi della capitale.

15:31 I Vescovi europei - «Nel nome di Dio, fermatevi». Da Firenze, dove si sta svolgendo l’incontro Mediterraneo frontiera di pace, monsignor Gintaras Grusas, arcivescovo di Vilnius e presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee), rivolge un accorato appello per la pace in Ucraina. «Le Chiese che sono in Europa condannano con forza» quanto è accaduto nella notte in Ucraina. «Bisogna agire insieme e con determinazione per porre fine immediatamente

all’aggressione russa e fare tutto il possibile per proteggere donne, uomini e bambini innocenti: nel nome di Dio fermatevi adesso!». «La Comunità internazionale, e in modo particolare l’Unione europea - continua l’appello -, non lasci intentata nessuna via per fermare questo conflitto, perché le armi cedano il passo al dialogo e ai negoziati, perché venga difeso il diritto internazionale, l’indipendenza e la sovranità territoriale dell’Ucraina. Perché si ponga fine a una guerra che dall’Ucraina si estenderebbe inevitabilmente agli Stati vicini e diventerà una minaccia per tutta l’Europa. I vescovi europei e le comunità cristiane pregano per le vittime di questo conflitto e per i loro familiari, sono vicini a quanti soffrono per questi atti di violenza. I vescovi «si uniscono all’invito di Papa Francesco che chiede preghiera e digiuno per la pace: "La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra».

15:26 Russi prendono il controllo di un aeroporto a Kiev - Le truppe russe hanno preso il controllo dell’aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, a un quarantina di chilometri da Kiev. Lo riporta la Cnn

15:09 - Kiev: russi colpiscono ospedale nel Donetsk, 4 morti - Il comando militare ucraino ha affermato che i russi hanno colpito un ospedale a Vuhledar, nella regione di Donetsk. Il bilancio è di 4 morti e 10 feriti, tra cui 6 medici. Lo riporta il Guardian. L’Ucraina ha affermato che la Russia ha effettuato 203 attacchi dall’inizio della giornata in quasi l’intero territorio. In un aggiornamento separato del ministero degli Esteri ucraino, pubblicato alle 14 ora locale, funzionari hanno affermato che un elicottero russo K-52 e tre elicotteri sono stati abbattuti vicino a Gostomel nella regione di Kiev.

15:06 - Kiev, lanciati missili balistici dalla Bielorussia - Sono stati lanciati quattro missili balistici lanciati dalla Bielorussia: lo ha riferito l’esercito ucraino.

I missili partiti dal territorio bielorusso, secondo Kiev, sono stati lanciati in direzione sud-ovest. La Bielorussia, fedele alleato russo, nei giorni scorsi aveva partecipato a esercitazioni militari congiunte con le truppe russe.

15:06 - Mosca, distrutti 74 obiettivi militari - Le autorità russe hanno rivendicato la distruzione di 74 obiettivi militari in Ucraina, tra cui 11 basi aeree, nell’ambito dell’invasione lanciata stamane contro il Paese limitrofo.

14:11 - Ucraina: pesanti combattimenti all'aeroporto Kiev

13:39 - Kiev, si schianta aereo militare, 5 morti- «Un aereo militare delle forze armate ucraine con 14 persone a bordo si è schiantato tra i villaggi di Zhukivtsi e Trypillia, nel distretto di Obukhiv», a sud di Kiev, "provocando cinque morti». Lo riferisce il ministero degli Interni ucraino.

13:35 - Draghi, Ucraina nazione amica, Paese ue - «L'Ucraina è un Paese Ue, una nazione amica e una democrazia colpita nella legittima colpita nella legittima sovrantà». Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso di dichiarazioni alla stampa.

13:18 - Ucraina:ipotesi ridislocamento truppe italiane - Tra domani e sabato, secondo quanto si apprende da fonti di governo, si potrebbe riunire di nuovo il Consiglio dei ministri per varare un decreto per un nuovo dislocamento delle truppe italiane, in linea con il dispositivo che sta mettendo in campo la Nato dopo gli attacchi russi in Ucraina. Le decisioni, viene sottolineato, sono subordinate al Consiglio superiore di Difesa, convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel pomeriggio.

13.03 Le truppe russe hanno sfondato e sono penetrate nella regione di Kiev. Lo hanno annunciato i soldati ucraini che presidiano la frontiera.

12.57 Nato, oggi inizia nuova realtà per sicurezza Europa - «La retorica minacciosa del presidente Putin e le azioni aggressive della Russia sono la ragione per le quali oggi stiamo affrontando una nuova normalità sulla nostra sicurezza» e dobbiamo interrogarci «su cosa significhi tutto ciò nelle nostre relazioni di lungo periodo con la Russia e su come dovremo continuare a difendere i nostri alleati in questa nuova realtà della sicurezza». Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa. «Oggi non abbiamo tutte le risposte, ma ci sarà una nuova realtà e una nuova Europa dopo l’invasione a cui abbiamo assistito», ha aggiunto Stoltenberg

12.15 - Leader Ue, oggi sanzioni massicce contro Mosca - «Ci incontreremo più tardi per discutere di questa sfacciata aggressione e concordare in linea di principio ulteriori misure restrittive che imporranno alla Russia conseguenze massicce e gravi per la sua azione, in stretto coordinamento con i nostri partner transatlantici». Così una nota congiunta del Consiglio europeo e dei ventisette leader Ue. «Deploriamo la perdita di vite umane - si legge ancora - e la sofferenza umanitaria».

12:12 - Borsa: Milano tocca -5%, Unicredit -11% - La Borsa di Milano cade ancora più giù. Il Ftse Mib perde il 5% a 24.677 punti. Unicredit lascia sul terreno l’11%, Intesa l’8,41%, Pirelli il 9,16% mentre Buzzi è in asta con un teorico -9,2%

11:58 - Scholz, Putin "mette a rischio pace" in Europa - L’invasione russa in Ucraina lanciata dal presidente Vladimir Putin «sta mettendo a rischio la pace» in Europa. Lo ha affermato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, annunciando per domenica una sessione straordinaria del Parlamento.

11.37 - Nato, Russia fermi azione militare - «Chiediamo alla Russia di cessare immediatamente la sua azione militare e di ritirare tutte le sue forze dall’Ucraina e dall’area circostante, a rispettare pienamente il diritto umanitario internazionale e a consentire l’accesso e l’assistenza umanitari sicuri e senza ostacoli a tutte le persone bisognose». Lo ha dichiarato il Consiglio della Nato che ha tenuto una riunione straordinaria questa mattina. Gli alleati condannano «fermamente» la decisione della Russia di estendere il riconoscimento alle regioni separatiste dell’Ucraina orientale. «Questo viola ulteriormente la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e contravviene agli accordi di Minsk, di cui la Russia è firmataria. Gli alleati non accetteranno mai questo riconoscimento illegale», si legge nella dichiarazione. «Esortiamo la Russia con la massima fermezza a tornare indietro dal percorso di violenza e aggressione che ha scelto», spiega il Consiglio. Gli alleati ribadiscono che «i leader russi devono assumersi la piena responsabilità delle conseguenze delle loro azioni» e che «la Russia pagherà un prezzo economico e politico molto pesante» per l’aggressione. L’Alleanza atlantica continuerà a coordinarsi «strettamente» con le parti interessate e altre organizzazioni internazionali, compresa l’Unione euroepa.

11:41 - Sacerdote salesiano, nell'area di Lugansk grande attacco - «Nella regione di Lugansk è in corso un grande attacco, sono stati sotto i bombardamenti tutta la notte, adesso stanno entrando i carri armati e ci sono forti scontri presso la città di Shachtarsk. Ora siamo diretti nella regione per evacuare i profughi a Dnipro, portare via soprattutto i bambini». Lo dice al telefono all’ANSA Oleh Ladnyk, sacerdote dei salesiani. «Questa mattina anche a Dnipro ci sono stati i bombardamenti, al momento non so dire se ci siano stati dei morti o dei feriti», ha aggiunto. «Le scuole sono chiuse, ci sono file alle banche e ai benzinai ma in generale la città non è nel panico».

11:38 - Ucraina: nuovo attacco russo. Esplosione a Kiev - L’Ucraina è sotto una seconda ondata di missili. Lo ha reso noto un consigliere di Volodymyr Zelensky. Poco fa anche a Kiev era risuonata una forte esplosione. Intanto sono state sospese le operazioni nei porti ucraini, ha reso noto Mykhailo Podolyak, consigliere nell’ufficio presidenziale. Mentre continua il servizio ferroviario. Podolyak ha assicurato che «l'esercito sta infliggendo perdite significative al nemico».

10:48 - Mosca: "Vittime civili nel Donbass" - Vittime civili si registrano nel Donbass a causa degli attacchi dell’esercito ucraino": lo sostiene il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta Interfax.

10:42 - L’Ucraina rompe le relazioni diplomatiche con la Russia. Lo ha annunciato il presidente Zelensky.

10:37 - Ucraina: Mattarella convoca Consiglio supremo difesa. «Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per oggi, 24 febbraio 2022, alle ore 16.30».

10: 26 - Kiev, "uccisi 50 occupanti russi" - Il comando militare ucraino ha riferito l’uccisione di «circa 50 occupanti russi» nei combattimenti a Shchastya, cittadina nella regione di Lugansk. «Shchastya è sotto controllo, 50 occupanti russi sono stati uccisi, un altro caccia russo è stato distrutto nel distretto di Kramatorsk, questo è il sesto», hanno fatto sapere le autorità militari.

9:19 - Ucraina: lunghe colonne di macchine in fuga da Kiev - Le immagini che arrivano da Kiev mostrano tutto il dramma che stanno vivendo gli ucraini. Lunghe colonne di macchine, di fatto ferme, tutte in fila nel tentativo di uscire dalla città e cercare un rifugio sicuro temendo l'arrivo dell’esercito russo.

9:18 - Cina: "Invasione? E' una parola preconcetta" - All’ennesima domanda sulla "invasione» dell’Ucraina da parte della Russia posta dai media occidentali, la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, ha respinto «l'uso preconcetto delle parole». Nel corso del briefing quotidiano, Hua ha aggiunto di ritenere la vicenda un «tipico stile di fare le domande dei media occidentali».

7:17 - Kiev, abbattuti cinque jet russi; Mosca smentisce - E’ iniziato un rimpallo di annunci e smentite di abbattimenti di oggetti militari dei rispettivi fronti in Ucraina: Kiev ha annunciato di aver abbattuto cinque aerei e un elicottero russi nella regione di Lugansk, mentre Mosca ha subito smentito l’abbattimento di suoi aerei nelle zone dove è in corso l’operazione speciale annunciata dal presidente Vladimir Putin.

La Russia "non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l'Occidente"

Lo ha affermato Vladimir Putin. "Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire" in Ucraina "sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato", ha detto il presidente russo citato dalla Tass Un'ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili, ha aggiunto Putin. L'inviato di Mosca alle Nazioni Unite ha affermato che la Russia sta prendendo di mira la "giunta al potere a Kiev". La Russia sta usando "armi di alta precisione per distruggere infrastrutture militari ucraine". Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando Interfax. Altre forze russe stanno entrando in Ucraina dalla Bielorussia. "Le difese aree dell'Ucraina sono state soppresse", sostiene il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass.

"L'Ucraina si difenderà e vincerà"

"L'Ucraina si difenderà e vincerà. Il mondo può e deve fermare Putin: il momento di agire è ora": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba dopo l'annuncio dell'operazione militare della Russia. "Putin ha lanciato un'invasione su larga scala dell'Ucraina: le nostre pacifiche città sono sotto attacco, questa è una guerra di aggressione", aggiunge Kuleba. L'Ucraina impone la legge marziale nel paese. Lo afferma il presidente Volodymyr Zelensky. "State calmi e state a casa": il presidente ucraino invita a non lasciarsi prendersi dal panico, L'operazione russa in corso in diverse città dell'Ucraina mira a "distruggere lo Stato ucraino, impadronirsi del suo territorio con la forza e stabilire un'occupazione": lo ha denunciato in un comunicato il ministero degli Affari esteri ucraino. Kiev ha anche invitato la comunità internazionale ad "agire immediatamente". "Solo azioni unite e forti possono fermare l'aggressione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin", aggiunge il ministero.

Truppe russe ad Odessa. La Cnn: centinaia di vittime

Truppe russe sono sbarcate a Odessa mentre altre stanno attraversando il confine verso Kharkiv. Lo ha riferito il ministero dell'Interno ucraino su Telegram, aggiungendo che gli attacchi missilistici stanno prendendo di mira caccia ucraini in un aeroporto fuori Kiev. La Russia sta prendendo di mira le basi aeree, altri asset militari ucraini, non le aree popolate. Lo afferma Mosca. Centinaia di vittime sono state causate in Ucraina dall'attacco dell Russia. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti del ministero degli Interni ucraino. Non è chiaro, riporta Cnn, se si tratti di feriti o morti.

Ferma condanna del presidente del Consiglio Mario Draghi

"L'attacco è ingiustificabile, siamo vicini al popolo e alle istituzioni ucraine. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della NATO - aggiunge - per rispondere immediatamente, con unità e determinazione".

"E' il momento più triste del mio mandato da segretario generale Onu. Presidente Putin, nel nome dell'umanità, porta indietro le truppe russe". Lo ha detto Antonio Guterres. "Questo conflitto deve fermarsi ora", ha aggiunto: "Quello che mi è chiaro è che questa guerra non ha senso e viola i principi della Carta Onu". Il Regno Unito condanna l'azione militare intrapresa da Mosca in Ucraina: lo afferma il primo ministro britannico, Boris Johnson, che in un messaggio si dichiara "inorridito" per quello che definisce "un attacco non provocato". Il presidente Vladimir Putin - denuncia Johnson - "ha scelto la strada del bagno di sangue e della distruzione". L'operazione militare russa è "una violazione eclatante" del diritto internazionale. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

"Fermati Putin!"

La Nato "condanna con forza" l'attacco ingiustificato della Russia contro l'Ucraina e chiede a Mosca "di fermare immediatamente la sua azione militare". Inoltre, ribadisce il suo sostegno al popolo ucraino e riafferma che farà "tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati". E' quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal segretario generare dell'Alleanza Jens Stoltenberg.

Guerra premeditata, bagno di sangue

Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane e sofferenza", afferma Biden dopo l'annuncio del presidente russo di condurre un'operazione militare in Ucraina.

"E' il momento più triste del mio mandato da segretario generale Onu. Presidente Putin, nel nome dell'umanità, porta indietro le truppe russe". Lo ha detto Antonio Guterres. "Questo conflitto deve fermarsi ora", ha aggiunto: "Quello che mi è chiaro è che questa guerra non ha senso e viola i principi della Carta Onu".

Lunghe file ai benzinai

Testimoni oculari riferiscono che a Kiev si stanno formando "lunghe file ai benzinai" e il traffico nelle strade, specie in periferia, "è intenso". Gli abitanti della capitale, stando a due diverse testimonianze e alle app di monitoraggio del traffico, stanno cercando di lasciare la città.

