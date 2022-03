Scomparsa Marina Ovsyannikova, l'eroina anti-Putin che ha protestato in diretta tv

«Plaudiamo il coraggio dei cittadini per la pace che osano esprimere la loro opposizione a questa guerra di Putin nonostante tutte le esistenti restrizioni. L’esempio più recente è la giornalista tv russa Marina Ovsyannikova che ha preso una coraggiosa posizione morale e ha messo in luce le bugie e la propaganda del Cremlino in diretta su un’emttitente tv controllata dallo Stato». Lo ha dichiarato il portavoce del Servizio di azione esterna dell’Unione europea. «Come conseguenza, Marina è stata arrestata ed è scomparsa. I suoi avvocati non possono contattarla. L’apparato statale continua la sua oppressione contro l’opposizione interna per la pace negando i diritti e libertà basili quali la libertà d’opinioone e la libertà d’espressione», ha aggiunto Stano. «Sappiamo che milioni di russi non sono a favore della guerra di Putin. Non vogliono che Putin distrugga il loro futuro e il futuro del loro Paese. Per questo, finora, abbiamo visto più di 14 mila cittadini russi detenuti in oltre cento russi per il fatto di essersi opposti a questa guerra immorale e illegale contro l’Ucraina», ha evidenziato il portavoce.

Zelensky: «Grato» alla manifestante pacifista

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto di essere «grato» alla manifestante pacifista che ha interrotto il principale programma di informazione di Pervy Kanal, il principale canale televisivo russa, esponendo uno striscione contro il conflitto in Ucraina.

«Sono grato a quei russi che non rinunciano a cercare di dire la verità, non rinunciano a dire come stanno le cose ai loro amici e parenti, e sono particolarmente grato a questa donna che è entrata nello studio televisivo del primo canale con uno striscione contro la guerra», ha affermato Zelensky.

Impiegata della principale rete televisiva russa

La donna, che si chiama Marina Ovsyannikova, è una impiegata della principale rete televisiva russa (ha studioto all'Accademia Presidenziale di Ranepa) e si è messa dietro alla conduttrice del notiziario esponendo uno striscione sul quale era scritto: «NO ALLA GUERRA. Fermate la guerra. Non credete alla propaganda, qui vi dicono bugie».

"Quello che sta succedendo in Ucraina è un crimine"

Marina Ovsyannikova ha registrato un video prima della protesta, dicendo di vergognarsi del suo lavoro per il canale e dichiarando: "Quello che sta succedendo in Ucraina è un crimine".

"Purtroppo, ho lavorato a Channel One... lavorando sulla propaganda del Cremlino", dice nel messaggio. “E ora mi vergogno molto. Mi vergogno di aver permesso che le bugie venissero dette sugli schermi televisivi... di aver lasciato che il popolo russo fosse zombificato".

Un appello accorato contro il conflitto, lei che ha padre ucraino e madre russa. Un invito ad altri russi a manifestare contro «la guerra fratricida» voluta da "una sola persona, Vladimir Putin": è questo il messaggio registrato in un video dalla giornalista russa Marina Ovsyannikova per spiegare le ragioni che l’hanno spinta, ieri sera, a interrompere il telegiornale sul Canale 1 per protestare contro l’invasione dell’Ucraina.

La donna è apparsa alle spalle della conduttrice Yekaterina Andreyeva con un cartello, «fermate la guerra, non credete alla propaganda, qui vi stanno mentendo». Nel filmato rilanciato da Ovd-Info, la giornalista ha esortato altri connazionali a protestare: «Solo noi abbiamo il potere di fermare questa pazzia, non abbiate paura, non possono arrestarci tutti».

Before the woman - editor Maria Ovsiannikova - stormed the set she prerecorded this video message saying: "What is going on in Ukraine is a crime." pic.twitter.com/54MwxTuFZn — Mary Ilyushina (@maryilyushina) March 14, 2022

«Siamo rimasti zitti nel 2014 quando tutto questo è cominciato»

La sua scelta coraggiosa è nata in anni di colpevole silenzio, ha spiegato la Ovsyannikova, sottolineando di aver «lavorato negli ultimi anni per Canale Uno, facendo propaganda per il Cremlino e ora mi vergogno molto per questo». «Mi vergogno di aver permesso che arrivassero bugie dallo schermo del televisore, di aver permesso che il popolo russo diventasse uno zombie». «Siamo rimasti zitti nel 2014 quando tutto questo è cominciato», ha sottolineato, riferendosi alla Crimea, «non siamo scesi a protestare quando il Cremlino ha avvelenato Navalny, abbiamo assistito in silenzio al regime non-umano, e ora il mondo intero si è allontanato da noi».

Rischia fino a fino a 15 anni di carcere

La donna è stata fermata e può essere incriminata in base alla nuova legge sui media che infligge fino a 15 anni di carcere a chi diffonde notizie che discreditano le forze armate russe. Per rispettarla e non incorrere in sanzioni, la Novaja Gazeta è stata costretta a postare un fermo immagine della protesta della Ovsyannikova alle spalle della conduttrice del Tg, oscurando il messaggio di protesta sul cartello. Leonid Volkov, vicino al dissidente russo Navalny, in un tweet si è detto «pronto a pagare qualsiasi multa» per lei.

