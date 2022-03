Ucraina, negoziati a Istanbul. Mosca: "Colloqui costruttivi", Kiev: "Sì alla neutralità con garanzie adeguate"

«Non useremo le armi nucleari». Dal Cremlino arriva una rassicurazione notturna, ma il clima resta sempre teso e in Ucraina continua la fuga dei civili così come proseguono i bombardamenti. Nel frattempo, però, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden punzecchia Putin sui social, tornando a definirlo “dittatore” dal suo account di Twitter personale e non su quello ufficiale. Il tweet arriva poche ore dopo la conferenza stampa nella quale il presidente ha chiarito che i suoi commenti sul leader del Cremlino sono «personali».

Delegazioni a Instabul, al via i negoziati

Intanto i negoziatori ucraini e russi sono arrivati a Istanbul, in Turchia, per l’atteso faccia a faccia, il primo in due settimane, volto a concordare un cessate il fuoco in Ucraina, o almeno un accordo sul soccorso umanitario agli sfollati. Un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano - fa sapere la Bbc - ha espresso dubbi sulle speranze di un accordo, affermando che il presidente russo Vladimir Putin non sembrerebbe pronto a scendere a compromessi per porre fine alla guerra. Nel frattempo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che è importante che i colloqui proseguano, pur non avendo finora prodotto progressi sostanziali.

Cronaca di giornata

13:56 - Mosca, Kiev ha presentato proposte, valuterà Putin - I negoziatori di Kiev hanno presentato delle proposte al tavolo dei colloqui di Istanbul. Saranno comunicate a breve al presidente russo Putin e sarà data una risposta agli ucraini. Lo riferisce il capo negoziatore russo Medinsky citato da Interfax. E ha aggiunto «colloqui costruttivi» con Kiev a Istanbul.

13:42 - Ucraina: Kiev, sì a neutralità se garanzie adeguate

12:53 Peskov, insulti "pesano" ma dialogo Usa "importante" - Gli insulti personali del presidente americano Joe Biden contro il presidente russo Vladimir Putin hanno un impatto negativo nei rapporti tra i due Paesi, ma il dialogo tra Mosca e Washington è comunque necessario, ed è importante nell’interesse del mondo intero. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel consueto incontro con la stampa.

12:41 Cremlino, avvelenamento Abramovich è guerra d'informazione - Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha respinto le affermazioni del Wall Street Journal e di fonti statunitensi secondo cui Roman Abramovich e due negoziatori ucraini avrebbero sofferto di sintomi che suggeriscono un possibile avvelenamento dopo un precedente giro di colloqui. «Questo fa parte della guerra d’informazione" contro la Russia, ha detto in un punto stampa, aggiungendo che "queste informazioni non sono ovviamente vere».

12:35 Shoigu, l'obiettivo primario della Russia è la liberazione del Donbas - «Nel complesso, i principali obiettivi della prima fase di questa operazione sono stati raggiunti. Il potenziale di combattimento delle Forze Armate ucraine è stato notevolmente ridotto, il che ci permette di concentrare l’attenzione e i nostri sforzi principali sul raggiungimento dell’obiettivo primario, cioè la liberazione del Donbas». Lo ha detto il ministro della difesa russo Sergei Shoigu in una teleconferenza, come riporta la Tass. «La superiorità aerea è stata raggiunta. Le forze aeree e la rete di difesa aerea sono state praticamente distrutte», ha detto Shoigu.

12:32 Peskov, deportazione profughi in Russia è menzogna - E’ una «menzogna» che i cittadini ucraini vengano trasportati in territorio russo con la forza dalle aree di guerra nel Sud del Paese. Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in conferenza stampa. «Le truppe russe stanno aiutando i civili a lasciare Mariupol, a lasciare luoghi in cui le loro vite sono in pericolo», ha detto Peskov, «quelle persone sono in pericolo quando cercano di lasciare quelle aree popolate, perchè semplicemente vengono colpite alla schiena».

12:29 Cremlino, Mosca e Washington dovranno parlare di stabilità - Prima o poi Mosca e Washington dovranno parlare di questioni di stabilità strategica. è importante per tutto il mondo. Lo afferma il Cremlino citato dalla Tass.

12:23 Espulsi - Il ministero degli Esteri russo ha convocato gli ambasciatori a Mosca di Lettonia, Lituania ed Estonia, per comunicare loro la decisione di espellere dei diplomatici delle rispettive rappresentanze in Russia. Lo comunica l’agenzia russa Tass. Si tratta di una ritorsione per la decisione dei Paesi Baltici di espellere diversi diplomatici russi il 18 marzo: tre ciascuno da parte di Estonia e Lettonia, quattro da parte della Lituania, che li ha dichiarati 'persona non grata'.

11:00 Incontro privato prima delle negoziazioni - Prima dell’avvio dei colloqui a Istanbul, il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky e il capo negoziatore ucraino David Arahamiya si sono incontrati in privato. E’ quanto afferma la Tass citando fonti diplomatiche. L’attuale round di colloqui a Istanbul è il primo incontro faccia a faccia tra le delegazioni russa e ucraina dal 7 marzo. Tutte le discussioni tra loro da quel giorno sono state condotte in collegamento video.

10:10 Kiev chiede garanzie sulla sicurezza - Durante i colloqui con la Russia, la delegazione ucraina insisterà sulle garanzie di sicurezza internazionale per l’Ucraina. Lo ha annunciato il vice capo dell’ufficio del presidente, Kyrylo Tymoshenko, uno dei negoziatori ucraini, come riporta Unian. "Insisteremo sulle garanzie di sicurezza internazionali per l'Ucraina. La pace in Ucraina è il nostro compito principale», ha affermato.

09:39 Tre corridoi umanitari - L’Ucraina ha annunciato la ripresa delle evacuazioni di civili attraverso tre corridoi umanitari, anche dalla città assediata di Mariupol, dopo un giorno di sospensione a causa dei timori di «provocazioni" russe. «Tre corridoi umanitari sono stati approvati per oggi», ha detto il vice primo ministro ucraino Iryna Verechtchuk in un video pubblicato su Telegram.

09:15 Roman Abramovich ha assistito al discorso del presidente turco Recep Tayyip Erdogan - Accolte poco fa le delegazioni di Russia e Ucraina oggi a Istanbul per colloqui. Lo fa sapere la giornalista del quotidiano turco Hurriyet Nalan Kocak condividendo una fotografia del miliardario russo seduto tra funzionari turchi durante il discorso del presidente turco

08:51 Erdogan incontra le parti: tutti preoccupati - «Arrivare alla pace e al cessate il fuoco il prima possibile sarà beneficio per entrambe le parti». Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citato dalla tv di Stato Trt, incontrando le delegazioni di Russia e Ucraina oggi al palazzo Dolmabahce di Istanbul, prima del nuovo giro di colloqui. Tra pochi minuti i rappresentanti di Mosca e di Kiev si siederanno al tavolo per il negoziato. Entrambe le parti hanno «legittime preoccupazioni» ha affermato Erdogan, invitando i negoziatori a «porre fine a questa tragedia».

07:55 Sean Penn a Leopoli - «Sono stato a Leopoli, in Ucraina, con il team Core, e ho elaborato strategie con il governo locale e le Ong per ampliare i nostri programmi nazionali». Lo ha scritto su Twitter l’attore americano Sean Penn, co-fondatore della Ong Core (Community Organized Relief Effort), impegnata ad assistere gli ucraini in fuga in Polonia. A Leopoli, Penn ha avuto anche un «buon incontro con il governatore Maxim Kozytskyj».

07:43 Sanzioni deboli, Zelensky non ci sta - Gli ucraini pagano con la vita le sanzioni «debolì». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video definendo «passive» le sanzioni imposte dall’Occidente alla Russia. «Non ci dovrebbero essere pacchetti di sanzioni 'sospese', ossia se le truppe russe fanno qualcosa, allora ci sarà qualche risposta - ha aggiunto -, ci sono ora molti accenni e avvertimenti che le sanzioni saranno inasprite, come con un embargo sulle forniture di petrolio russo in Europa, se la Russia usa armi chimiche. Semplicemente non ci sono parole».

07:02 Ricacciati indietro - Le forze di Difesa ucraine hanno annunciato nella 34esima notte di guerra di avere ricacciato indietro di 40-60 chilometri le truppe russe dirette a varie città ad est, sudest e nordest e di avere resistito ai bombardamenti che - afferma lo stato maggiore - continuano a prendere di mira infrastrutture e aree residenziali, anche se il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ribadito che gli ordini di attacco riguardano esclusivamente obiettivi militari. Secondo fonti militari ucraine gli attacchi si sono concentrati anche sui siti di stoccaggio del petrolio: un raid missilistico ha colpito ieri sera un deposito di carburante nella regione di Rivne, nell’Ucraina nordoccidentale. Mariupol resiste ancora all’assedio e le forze armate ucraine affermano di avere abbattuto 17 mezzi aerei russi, mentre - denunciano gli ucraini - in alcuni insediamenti delle regioni di Kiev, Zaporizhia, Chernihiv, Kherson e Kharkiv, «gli occupanti russi continuano a terrorizzare la popolazione locale» con saccheggi e violenze.

06:30 L'evacuazione - Sono almeno 900 i cittadini kazaki evacuati dall’Ucraina fino ad oggi. Lo ha detto il ministero degli Esteri del Kazakistan, secondo Interfax. Un settimo aereo di rimpatrio è partito ieri da Katowice, in Polonia, con 53 passeggeri a bordo diretti ad Almaty. Ben 743 cittadini dei 900 evacuati hanno fatto rientro in patria in aereo.

04:49 Truppe russe respinte - Le forze russe sono state respinte a 40-60 km da Kryvyi Rih, città dell’Ucraina meridionale, a 130 km a sud-ovest di Dnipro. Lo riporta il Kyiv Independent. Oleksandr Vilkul, capo dell’amministrazione statale regionale di Kryvyi Rih, ha affermato che l’esercito ucraino ha fermato l’avanzata russa e ha spinto i nemici verso l’Oblast di Kherson.

04:01 Attacco ai Paesi Nato? - La Russia non ha in mente alcun attacco a Paesi Nato. Lo ha detto al canale televisivo americano Pbs il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, a meno che non sia «un atto reciproco». Lo riferisce Ria Novosti. «Se questa non è un’azione di ritorsione, se non ci obbligano a farlo. Non possiamo pensarci e non vogliamo pensarci», ha risposto Peskov a chi gli chiedeva di immaginare una situazione in cui dovrà inviare truppe in un paese della Nato.

02:41 La guerra economica - «Dobbiamo adattarci alle nuove condizioni. E sfortunatamente, quelle condizioni sono piuttosto ostili». Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista a Pbs a proposito delle sanzioni dell’Occidente in risposta all’invasione dell’Ucraina. «Siamo entrati nella fase di una guerra totale», ha sottolineato. «I paesi dell’Europa occidentale, gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia, stanno conducendo una guerra contro di noi nel commercio, nell’economia, sequestrando le nostre proprietà, i nostri fondi, bloccando le nostra transazioni finanziarie. E dobbiamo adattarci al nuova realtà», ha detto ancora Peskov.

01:25 L'appello congiunto - Sette Paesi dell’Unione Europea hanno esortato i propri cittadini ad astenersi dall’unirsi alla resistenza militare ucraina contro le truppe d’invasione russe. L’appello è stato lanciato dai ministri della Giustizia di Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Lussemburgo e Belgio, secondo quanto confermato in serata dal ministro degli Interni francese Gerald Darmanin dopo l’incontro svolto ieri a Bruxelles tra i ministri degli Interni dell’Ue. I ministri dei sette Paesi «hanno scoraggiato all’unanimità gli europei dall’entrare» nelle fila dei combattenti volontari diretti alla guerra in Ucraina, è scritto in una dichiarazione pubblicata dopo l’incontro a Bruxelles. «Ovviamente scoraggiamo le persone dal recarsi in una zona di guerra», ha detto Darmanin. «Per quanto ne so, ci sono state pochissime partenze dalla Francia che potrebbero essere confermate... quasi nessuna», ha affermato Darmanin. La Francia ha al momento la presidenza di turno dell’UE.

01:22 La Russia e le armi nucleari - La Russia userebbe armi nucleari solo quando c'è una «minaccia all’esistenza dello Stato» e non come conseguenza della guerra in Ucraina. Così il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov in una intervista all’emittente americana Pbs. «Ma qualsiasi risultato dell’operazione in Ucraina, ovviamente, non è un motivo per l’uso di un’arma nucleare - ha precisato Peskov -. Abbiamo un concetto di sicurezza che afferma molto chiaramente che solo quando c'è una minaccia per l’esistenza dello Stato, nel nostro paese, possiamo usare e useremo effettivamente armi nucleari per eliminare la minaccia per l’esistenza del nostro Paese».

00:30 Controllo sulle sanzioni - «Stiamo creando un gruppo di esperti, ucraini e internazionali, presso l’Ufficio del presidente, che analizzerà costantemente le sanzioni contro la Russia con l'obiettivo di monitorare la loro effettiva efficacia e assicurarsi che non possano essere aggirate. Questo dovrebbe essere un obiettivo per l’intero mondo democratico senza eccezioni». Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un nuovo video postato su Telegram.

