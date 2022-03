Ucraina, notte di bombardamenti a Kiev. Zelensky, "Segnali positivi, ma non ci fidiamo di Mosca". In Germania è pre-allerta sul gas

Trentacinquesimo giorno di guerra in Ucraina. All'indomani delle trattative di Istambul, dalle porte della sala dei negoziati nel palazzo Dolmabahce filtrano i primi spiragli di pace. Su Crimea e Donbass, negoziato ad hoc. L'Ucraina: "Vogliamo entrare nell'Ue, non nella Nato". Mosca annuncia una riduzione delle attività militari a Kiev e Chernihiv. Per il Pentagono la minaccia a Kiev non è finita. Biden: "Aspettiamo i fatti". E dall'Eliseo: "Putin rifletterà sull'operazione umanitaria a Mariupol".

9.41 - Petrolio: prezzi rimbalzano, Brent sale a 112 dollari. Schizza il gas - I prezzi del petrolio rimbalzano sostenuti dai timori per una riduzione dell’offerta e per le nuove sanzioni contro la Russia, nonostante i passi avanti registrati ieri al tavolo negoziale con l’Ucraina. I contratti future sul Brent avanzano dell’1,78% a 112 dollari a barile, mentre quelli sul Wti guadagnano il 2,12% a 106 dollari al barile. Anche il prezzo del gas vola guadagnando oltre il 13% all’hub di Amsterdam, riferimento europeo, dopo che la Germania ha alzato il livello di allarme sulle forniture di gas russo in base al piano di emergenza messo a punto per far fronte a un eventuale taglio di approvvigionamenti dalla Russia. Al Ttf il prezzo è salito del 13,2% a 122 euro al megawattora.

9.40 - Kiev chiede missione Onu a Chernobyl - «Chiediamo che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prenda subito delle misure per demilitarizzare la zona di esclusione di Chernobyl ed introdurvi una missione speciale dell’Onu per eliminare il rischio che si ripeta una catastrofe nucleare». Lo ha detto la vice premier ucraina Iryna Vereshcuk, secondo quanto riportano i media internazionali, durante la conferenza stampa in cui ha annunciato i nuovi corridoi umanitari concordati per oggi. Vereshcuk ha detto che secondo le forze armate ucraine c'è il pericolo che delle munizioni esplodano nella centrale nucleare di Chernobyl e che le forze russe che occupano lo stabilimento devono ritirarsi dall’area.

9.37 - Israele: erano ucraini 2 delle vittime attentato terroristico - Erano cittadini ucraini due delle 5 persone rimaste uccise ieri, in Israele, nell’attacco armato di un palestinese a Bnei Brak. I due avevano 23 e 32 anni e sono stati uccisi in un negozio di alimentari a Bialik Street. Gli uomini erano seduti all’ingresso del negozio quando il terrorista, Diaa Hamarsheh, 26 anni, ha aperto il fuoco. Non si sa da quanto tempo fossero in Israele. Le altre tre vittime sono un agente di polizia Amir Khoury, di 32 anni; e Yaakov Shalom, 36 anni, e Avishai Yehezkel, 29.

9.34 - Soyuz sganciata da Iss, a bordo due russi e un americano - La navetta russa Soyuz si è sgnaciata dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) per cominciare il viaggio di rientro a Terra. A bordo l’astronauta Mark Vande Hei della Nasa e i cosmonauti Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov, entrambi dell’agenzia spaziale russa Roscosmos.

9.29 - Mosca, "Complicata situazione, con Cina una sola voce" - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo cinese Wang Yi hanno concordato d’intensificare il coordinamento politico internazionale e di ampliare i contatti bilaterali e multilaterali. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo in una nota. «I due ministri hanno affermato che, sullo sfondo di una complicata situazione internazionale, Russia e Cina stanno continuando a rafforzare la partnership strategica e a parlare con una sola voce negli affari globali. Hanno concordato un ulteriore rafforzamento del coordinamento politico estero e una più ampia interazione sul fronte bilaterale e nei vari formati multilaterali».

9.05 - Gas: Germania attiva allerta preventiva su forniture - La Germania ha alzato il livello di allarme sulle forniture di gas dalla Russia in base al piano di emergenza messo a punto per far fronte a un eventuale taglio di approvvigionamenti dalla Russia. La decisione, ha spiegato il ministro dell’Economia, Robert Habeck, arriva dopo che il G7 ha dichiarato che non intende pagare a Mosca il gas in rubli, come richiesto dal Cremlino. L’"allerta preventiva» lanciata oggi prevede, tra l’altro, l’immediata attivazione di una squadra di crisi presso il ministero per monitorare la situazione.

9.05 - Lavrov a Cina, "Insieme verso ordine mondiale giusto" - La Russia è interessata allo sviluppo sostenibile e coerente delle relazioni con la Cina: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov all’inizio dell’incontro con il suo omologo cinese Wang Yi.

«Stiamo attraversando una fase molto seria nella storia delle relazioni internazionali. Sono convinto che a seguito di questa fase la situazione internazionale diventerà notevolmente più chiara e ci muoveremo -insieme a voi, insieme ad altre persone nostri simili- verso un ordine mondiale multipolare, giusto e democratico». «Siamo interessati a che le nostre relazioni con la Cina -ha insistito - continuino a svilupparsi in modo costante e coerente».

9.01 - Kiev, concordati per oggi 3 corridoi umanitari - Per la giornata di oggi sono stati concordati tre corridoi umanitari in Ucraina, tutti nel Sud del Paese. Lo fa sapere la vice premier Iryna Vereshcuk su Telegram. I tre corridoi sono: per l’evacuazione dei residenti di Mariupol e la consegna degli aiuti umanitari alla città di Berdyansk; per la consegna degli aiuti umanitari e l'evacuazione delle persone dalla città di Melitopol; per un convoglio di persone con mezzi propri dalla città di Energodar a Zaporizhia. «Ieri ai colloqui di Istanbul, la delegazione russa ha ricevuto proposte per organizzare corridoi umanitari verso i 97 insediamenti più colpiti nelle regioni di Kharkiv, Kyiv, Kherson, Chernihiv, Sumy, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk e Mykolayiv», fa sapere la vicepremier, aggiungendo che «oggi continueremo a lavorare per ottenere l’approvazione per questi corridoi umanitari».

8.57 - Russia propone a India alternativa a swift - Il governo indiano sta esaminando una proposta di Mosca per utilizzare un sistema sviluppato dalla banca centrale russa per i pagamenti bilaterali in alternativa allo swift. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, citando fonti a conoscenza della vicenda. Il piano riguarda i pagamenti denominati in rubli e rupie attraverso il sistema di messaggistica russo Spfs. La proposta, su cui la momento non è stata presa una decisione, sarà al centro della due giorni di colloqui che il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, avrà in India a partire da giovedì. L’India è intenzionata a mantenere fermi i rapporti commerciali con la Russia, da cui dipende per le forniture di armi e da cui può acquistare petrolio a prezzo scontato, in un contesto di forte rialzo del costo del greggio.

8.55 - Lamorgese, flusso cala: 5.600 in centri accoglienza - Si registra un rallentamento del flusso dei profughi ucraini verso l’Europa: si è passati da 200mila a 40mila al giorno. In Italia, alla data di ieri, sono 75mila. Di questi 5.600 sono inseriti nei sistemi d’accoglienza Cas (5.300 persone) e Sai (299). Le domande di protezione sono state finora circa 750, un dato che «riflette la speranza ucraini di rientrare in Patria dopo il termine delle ostilità». Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in audizione al Comitato Schengen.

8.52 - Nella notte bombe nel Donbass e a Chernikiv - Nella notte, ci sono stati raid aerei praticamente in tutta l’Ucraina e ci sono stati bombardamenti nel Donbass, a Chernikiv e nella regione di Khmelnytsky: lo ha reso noto un consigliere del ministero dell’Interno ucraino, Vadim Denisenko.

Denisenko, riferisce l’agenzia ucraina Unian, ha aggiunto che la situazione a Chernihiv è molto difficile: «Ci sono stati bombardamenti, le operazioni militari sono continuate"; così come molto difficile rimane la situazione a Mariupol. Denisenko ha detto che quasi tutta la notte nella regione di Kiev sul territorio vicino a Irpen ci sono state operazioni militari. «Pertanto, per il momento, non è possibile dire che i russi stanno riducendo l’intensità delle ostilità nelle direzioni di Kiev e Chernikiv». Secondo Kiev, alcune unità militari russe con le relative attrezzature stanno rientrando nel territorio bielorusso, ma «questo è più simile a una rotazione e a un 'leccarsi le feritè che a una vera sospensione delle ostilità».

8.38 - La Russia potrebbe ampliare la lista di prodotti esportati in rubli, includendo tra gli altri anche grano e greggio - E’ la proposta che arriva dal portavoce della Duma, la camera bassa del Parlamento russo, Vyacheslav Volodin, secondo quanto riportano le agenzia Tass e Interfax. «Sarebbe giusto ampliare, qualora questo fosse vantaggioso per il nostro Paese, la lista dei beni esportati venduti in rubli: fertilizzanti, grano, greggio, legnami, metalli, carbone, ecc.», ha detto Volodin su Telegram. «I Paesi europei hanno tutte le possibilità commerciali per pagare in rubli. Non è una tragedia. La situazione è molto peggiore quando c'è il denaro, ma non i prodotti. La cooperazione dovrebbe essere reciprocamente vantaggiosa», ha aggiunto.

8.33 - E’ salito a 145 il numero dei bambini rimasti uccisi in Ucraina dall’inizio della guerra - Lo ha riferito l’ufficio del procuratore generale su Telegram, citato da Unian. Cresce a 222 il numero dei bambini che hanno riportato ferite negli attacchi delle truppe russe. La Procura generale ha evidenziato che questi dati non sono definitivi, poiché non vi è alcuna possibilità di raggiungere i luoghi dei bombardamenti nelle aree di ostilità attive e nei territori temporaneamente occupati.

8.26 - Le unità russe che hanno subito pesanti perdite sono state costrette a tornare in Bielorussia e in Russia per rifornirsi e riorganizzarsi - Lo afferma in un tweet il Ministero della Difesa del Regno Unito che ha appena rilasciato il suo ultimo rapporto di intelligence. «Le unità russe che hanno subito pesanti perdite sono state costrette a tornare in Bielorussia e in Russia per riorganizzarsi e rifornirsi - si legge - tale attività sta mettendo ulteriore pressione sulla già tesa logistica della Russia e dimostra le difficoltà che Mosca sta avendo nel riorganizzare le sue unità nelle aree avanzate in Ucraina». «La Russia - dice ancora il rapporto - probabilmente continuerà a compensare la sua ridotta capacità di manovra a terra con attacchi di massa di artiglieria e missili. L'attenzione dichiarata della Russia su un’offensiva a Donetsk e Lugansk è probabilmente una tacita ammissione che sta lottando per sostenere più di un asse significativo di avanzata».

8.24 - Esplosioni hanno scosso la notte scorsa un villaggio della regione di Belgorod, in Russia, ad una manciata di chilometri dal confine con l’Ucraina - La causa delle esplosioni, secondo quanto riportano i canali ufficiali ucraini, non è stata ancora accertata. Le immagini delle esplosioni sono state rilanciate da numerosi canali Telegram ucraini, ufficiali e non ufficiali. A prendere fuoco, secondo le prime notizie, è stato un deposito di munizioni situato nel villaggio di Oktjabrskij, molto vicino al confine ucraino e alla regione della città di Kharkiv, tra le più attaccate dall’esercito russo.

8.03 - Lavrov in Cina, colloqui con capo diplomazia Wang Yi - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è arrivato a Tunxi, nella provincia di Anhui, nella Cina orientale: si tratta della prima missione nel gigante asiatico da parte del capo della diplomazia russa da quando è cominciata l’invasione russa dell’Ucraina. Lavrov parteciperà alla terza riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi limitrofi dell’Afghanistan. Intanto, fa sapere da Mosca la portavoce di Lavrov, Maria Zakharova, è già cominciato l’incontro tra il diplomatico russo e la sua controparte cinese, Wang Yi.

7.58 - Bombardata Lysychansk (Lugansk), ci sono vittime - La città orientale di Lysychansk, nel Lugansk, è stata bombardata questa mattina dall’artiglieria pesante russa e ci sono delle vittime. L’attacco ha provocato ampi danni sulle aree residenziali, riporta il Guardian citando le autorità locali. «Si sono avuti gravi danni su edifici con molti piani», scrive su Telegram il governatore della regione di Lugansk, Serhiy Gaidai. Secondo i media ucraini ci sono delle vittime, anche se il numero non è ancora stato chiarito.

7.53 - Gb, "Mosca fatica a sostenere piu' di un fronte" - Il fatto che la Russia abbia dichiarato di volersi concentrare nel Donbass dimostra che Mosca stenta a sostenere «più di un» fronte. E’ quanto sostiene l’intelligence militare britannica nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione sul campo in Ucraina. «L'attenzione dichiarata della Russia su un’offensiva a Donetsk e Luhansk è probabilmente una tacita ammissione che sta faticando sostenere più di un significativo asse di avanzamento».

I militari britannici ripetono poi quanto vanno dicendo da giorni, ovvero che «la Russia continuerà probabilmente a compensare la sua ridotta capacità di manovra a terra attraverso massicci attacchi di artiglieria e di missili».

7.34 - Kiev indaga deportazione forzata civili in Russia - Il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Sbu, l’intelligence del Paese) sta indagando sulla deportazione forzata di decine di migliaia di residenti di Mariupol in Russia da parte delle autorità di Mosca. Lo riporta la stessa agenzia su Telegram. In particolare, «nelle regioni di Donetsk e Lugansk, il Servizio di sicurezza dell’Ucraina ha registrato e avviato le indagini sulla deportazione forzata di decine di migliaia di persone da Mariupol e dai territori temporaneamente occupati del Donbass nella Federazione Russa». I russi, si spiega, "minacciando con le armi, costringono gli ucraini a salire sugli autobus, li privano dei documenti e li portano fuori dall’Ucraina».

7.19 - Zelensky non si fida del ritiro, "Non siamo ingenui" - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky non si fida dell’impegno di Mosca a «ridurre drasticamente» le operazioni militari da Kiev e Chernikiv. «Non siamo ingenui», ha detto nel consueto messaggio notturno al suo popolo.

«Non vediamo alcun motivo per fidarci delle parole di alcuni esponenti di uno Stato che continua a battersi per la nostra distruzione. Gli ucraini non sono persone ingenue: hanno già imparato in questi 34 giorni di invasione e negli ultimi otto anni di guerra nel Donbass che ci si può fidare solo di un risultato concreto. I fatti - se cambiano sulla nostra terra».

7.14 - Kiev scettica su ritiro Mosca, "Punta a confondere" - Il governo di Kiev è scettico sull'impegno di Mosca a «ridurre drasticamente» le operazioni militari da Kiev e Chernikiv. Nell’aggiornamento quotidiano su Facebook sulla situazione, lo stato maggiore delle forze armate ucraine sostiene che la promessa di ritiro da parte della Russia «punta a confondere": si tratta «probabilmente della rotazione di singole unità» e creare un «equivoco» sul vero significato della mossa.

6.37 - Ucraina: esercito, ingannevole l'annunciato ritiro dei russi - Il ritiro delle truppe russe sarebbe stato annunciato in modo «ingannevole», secondo l’esercito ucraino, e in realtà sarebbe in atto una semplice «rotazione di singole unità» con l’obiettivo di «fuorviare la leadership militare» ucraina. Un rapporto pubblicato nella tarda serata di martedì e pubblicato dal ministero della Difesa afferma che «secondo alcune indicazioni, il nemico russo sta raggruppando le unità per concentrare i suoi sforzi principali sull'est».

6.30 - Forze armate, 2.000 soldati arrivati dalla Georgia - L’esercito russo in Ucraina ha ricostituito i suoi ranghi con unità provenienti dai territori occupati della Georgia: secondo lo stato maggiore delle Forze armate ucraine citate dalla Ukrainska Pravda sarebbero arrivate in totale circa 2.000 persone. «Nei territori temporaneamente occupati degli oblast di Zaporizhia e Kherson, il nemico continua a commettere atti illegali contro la popolazione locale», denunciano le forse di difesa ucraine. Alla periferia di Melitopol i russi hanno istituito posti di blocco. «Nelle ultime 24 ore, le forze alleate hanno respinto quattro attacchi degli occupanti russi nelle aree di Donetsk e Luhansk», cita l’ultimo bollettino, «i soldati ucraini hanno distrutto 7 carri armati, 7 unità corazzate, 2 unità di veicoli e un cannone anticarro. Il nemico - conclude - ha subito vittime».

5.05 - Usa: avviso agli americani, lasciare la Russia immediatamente - Il dipartimento di Stato americano ha avvertito i cittadini americani del rischio di poter essere «arrestati» in Russia. Citando la possibilità di potenziali atteggiamenti minacciosi, il dipartimento ha invitato gli americani a non mettersi in viaggio verso la Russia o a lasciare il Paese «immediatamente». A Mosca è tutt'ora detenuta la giocatrice professionista di basket Brittney Griner, arrestata a febbraio al suo arrivo all’aeroporto della capitale russa, con l’accusa di aver portato stupefacenti.

5.03 - Ministro esteri cinese, sanzioni danneggiano tutti - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto durante un incontro in videoconferenza con l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri dell’UE, Josep Borrell, che «le sanzioni estreme danneggeranno tutte le parti». Durante l’incontro, tenutosi ieri, Wang ha spiegato a Borrell che la Cina, tra guerra e pace, «sceglie la pace» e che, tra sanzioni e dialogo, opta per il «dialogo», mentre ha espresso fiducia che «il tempo dimostrerà che la posizione cinese è responsabile», in riferimento al conflitto in Ucraina.

4.33 - Usa, Russia blocca in porti Mar Nero 94 navi con grano. La Russia respinge le accuse - La Russia sta creando una crisi alimentare globale, bloccando 94 navi con cibo di lasciare i porti ucraini. Lo riporta il Kyiv Independent. Il vicesegretario di Stato americano Wendy Sherman in una riunione delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare globale ha dichiarato che mentre la Russia incolpa le sanzioni occidentali per l’aumento globale dei prezzi degli alimenti, la sua marina sta bloccando le esportazioni di grano cruciale per raggiungere il mondo.

3.13 - Casa Bianca, incontro con Putin possibile dopo de-escalation - Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Joe Biden sarà possibile solo dopo una significativa riduzione dell’escalation in Ucraina: lo ha detto ai giornalisti il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Kate Bedingfield, secondo quanto riferito dalla Tass. «Ieri (Biden, ndr) ha detto che sarebbe disposto a incontrare di nuovo il presidente Putin o a parlargli», ha detto. «Non posso indicare le precondizioni per una conversazione tra il presidente Biden e il presidente Putin, se non per dire che siamo stati molto chiari, il presidente Biden è stato molto chiaro sul fatto che ci deve essere una tangibile de-escalation dalla Russia e un chiaro, vero impegno per una soluzione diplomatica».

3.10 - Usa: Trump si appella a Putin, "riveli notizie su Hunter Biden" - In una nuova intervista l’ex presidente Donald Trump ha chiesto aiuto al suo «amico» Vladimir Putin perchè rilasci informazioni su Hunter Biden, il figlio del presidente Joe Biden.

L'appello, che arriva nel mezzo di una guerra e con la tensione massima tra Stati Uniti e Russia, è stato lanciato dal tycoon attraverso un controverso giornalista di estrema destra, John Solomon, per Real Americàs Voice. Trump ha ripetutamente mosso dubbi sugli affari fatti da Hunter Biden, sostenendo che il figlio del presidente avesse ricevuto anni fa milioni di dollari dalla moglie dell’ex sindaco di Mosca, Yury Luzhkov. "Lei - ha accusato Trump - gli diede 3,5 milioni di dollari, così ora penso che se Putin conosce il motivo, dovrebbe renderlo pubblico. Penso che noi dovremmo conoscere la risposta». Trump non ha ricordato che fu proprio lui, secondo 'Politicò, a cercare di fare affari con Luzhkov alla fine degli anni '90. La Casa Bianca non ha voluto commentare le dichiarazioni di Trump.

1.54 - Ucraina: stato maggiore, mine russe nelle posizioni occupate - Le truppe russe stanno rafforzando le posizioni conquistate, anche installando campi minati, mentre non si registrano tentativi di espandere il loro controllo sulle città: lo riferisce lo stato maggiore ucraino, secondo la Ukrainska Pravda, nel suo riepilogo della situazione sul terreno. Nella regione di Zaporozhye, i russi stanno realizzando strutture di fortificazione ma «l'obiettivo di raggiungere i confini amministrativi delle regioni di Donetsk e Luhansk, l'accerchiamento della città di Kiev e stabilire il controllo sulla riva sinistra dell’Ucraina rimane inadempiuto». In direzione sud - dice lo stato maggiore - «il nemico sta adottando misure per ripristinare la capacità di combattimento delle sue unità» frenando «le azioni delle unità delle forze armate ucraine con fuoco di artiglieria e attacchi aerei». Bombardamenti hanno interessato anche i dintorni di Stepnogorsk, Orikhovo e Gulyaypole, mentre «non ci sono cambiamenti significativi nella composizione e posizione delle truppe nemiche nelle aree di Volyn , Polissya e Seversky». Nessun cambiamento significativo anche nelle zone operative del Mar Nero e del mar di Azov. Proseguono invece «attacchi aerei e missilistici nelle aree di Kreminna e Mariupol», che resta comunque in mani ucraine.

00.49 - Bbc, ancora bombardamenti nel nord-ovest di Kiev - La Bbc segnala ancora bombardamenti nel nord-ovest di Kiev, nonostante i russi oggi abbiano annunciato la riduzione delle operazioni militari sul fronte della capitale. I reporter dal terreno riferiscono di esplosioni a circa 20 km dalla capitale, senza essere in grado di chiarire se a sparare siano i russi o gli ucraini. In precedenza anche la Cnn aveva dato conto di pesanti colpi di artiglieria e razzi nell’area di Kiev.

