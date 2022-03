Ucraina, Mosca offre tregua temporanea a Mariupol. Pentagono, i russi via da Chernobyl. Domani video-negoziati

Dovrebbe scattare tra poche ore l'annunciata tregua temporanea a Mariupol mentre domani, venerdì 1 aprile, riprendono i negoziati online fra russi e ucraini. Nel 36esimo giorno del conflitto le forze armate di Putin sono infatti «pronte a dichiarare un cessate il fuoco temporaneo a partire dalle 10 del mattino, ora locale, esclusivamente per scopi umanitari, e ad aprire un ulteriore corridoio umanitario per l’evacuazione di civili e cittadini stranieri da Mariupol a Zaporizhzhya». Ma la Russia, che stando alle dichiarazioni del Pentagono si starebbe ritirando da Chernobyl, aprirà il corridoio solo a patto che l’Ucraina accetti formalmente per iscritto di rispettare diverse condizioni e confermi l’effettivo cessate il fuoco.

La cronaca della giornata

6.34 - Il rublo recupera sul dollaro e torna a livello prebellico - Il rublo russo ha recuperato il suo valore prebellico nonostante le sanzioni occidentali sulle esportazioni e sui sistemi finanziari del paese. La valuta è scambiata a 75,5 per dollaro, rispetto ai quasi 140 per un dollaro all’inizio di marzo, quando è crollata con l’arrivo delle sanzioni. Il valore è migliore dello scorso 22 febbraio, due giorni prima dell’invasione, quando era a 80 per dollaro.

6.14 - Mosca, inaccettabili strutture Usa o Nato vicino Afghanistan - La Russia ha affermato di considerare inaccettabile la presenza di qualsiasi infrastruttura militare statunitense o NATO nei paesi dell’Asia centrale al confine con l'Afghanistan: lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, secondo quanto riportato dalla Tass. Lo ha detto alla terza conferenza ministeriale dei Paesi vicini all’Afghanistan (Russia, Cina, Iran, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) in corso in Cina.

6.12 - Russia annuncia il cessate il fuoco a Mariupol - Il ministero della difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco locale a Mariupol per consentire l’evacuazione dei civili dalla città portuale assediata dell’Ucraina. Lo riporta la France-Presse.

Un corridoio umanitario da Mariupol a Zaporizhzhia, attraverso il porto di Berdiansk controllato dai russi, è stato dalle 10 del mattino (7 Gmt), ha detto il ministero.

«Affinché questa operazione umanitaria abbia successo, proponiamo di realizzarla con la partecipazione diretta dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e del Comitato Internazionale della Croce Rossa», si legge nella nota.

