L'Ucraina attacca Belgorod in Russia e licenzia due traditori. Bloccato convoglio Croce Rossa diretto a Mariupol. Oggi negoziati online

Oggi riprendono i negoziati online fra russi e ucraini, ma le relazioni sono rese incandescenti dal decreto di Putin sul pagamento in rubli del gas russo. Il presidente russo ha firmato il decreto sul commercio dell'energia con i "Paesi ostili".

Le forze russe si stanno raggruppando e si preparano a sferrare «possenti attacchi» contro il Donbass, fa sapere Zelensky nella notte. E oggi, il 37esimo giorno di conflitto in Ucraina, si apre anche con la speranza che finalmente venga aperto il corridoio umanitario che consenta ai 160-170.000 civili intrappolati a Mariupol di lasciare la città, dopo giorni di tentativi andati a vuoto - l’ultimo ieri - e prima dell’imminente, temuto attacco finale russo alla città martire sul Mare d’Azov.

Mentre l'Italia entra drammaticamente nel conto delle vittime dopo l'uccisione, avvenuta ieri, di Edy Ongaro, 46 anni, colpito in trincea da una bomba a mano.

La cronaca in diretta

8.45 - Kiev, 153 bambini uccisi e 245 feriti - Nel conflitto in Ucraina 153 bambini sono stati uccisi e 245 sono rimasti feriti. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore generale dell’Ucraina nell’aggiornamento di oggi sul suo sito web. Considerando morti e feriti, quindi, le vittime tra i minori sarebbero quasi 400.

8.33 - Gas: India difende acquisti da Russia, "Accordi di mercato" - L’India difende l’offerta di acquisto di greggio russo a un prezzo di sconto, e attacca quella che a Delhi appare una «campagna» sulla questione. Citando un rapporto secondo il quale i Paesi europei hanno aumentato del 15% gli acquisti di gas e greggio dalla Russia nel mese di marzo, il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha definito «naturale» per i Paesi «cercare buoni accordi sul mercato» quando salgono i prezzi del petrolio, durante un incontro con la segretario agli Esteri britannica, Liz Truss, in visita in india nelle stesse ore in cui si trova anche il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

8.30 - Bbc, bloccato convoglio Croce Rossa diretto a Mariupol - Un convoglio della Croce Rossa che trasportava aiuti umanitari e medici a Mariupol è bloccato a Zaporizhzhia perché le garanzie di sicurezza richieste per la squadra non sono ancora state ricevute. Lo sostiene l’inviato della Bbc. Altri autobus, più di 40, hanno viaggiato giovedì ma, secondo fonti ucraine, sono stati fermati nella città di Berdyansk, in territorio controllato dai russi. Secondo i rapporti, sostiene ancora Bbc, alcuni degli autobus sono stati depredati dai soldati russi di parte degli aiuti che trasportavano. Un piccolo numero di autobus è stato in grado di tornare autonomamente a Zaporizhzhia con civili a bordo.

8.23 - Gas, vola il prezzo in Europa - Vola il prezzo del gas in Europa con la posizione di Vladimir Putin sul pagamento delle forniture in rubli mentre la guerra in Ucraina prosegue senza sosta. In avvio le quotazioni ad Amsterdam segnano un balzo a 132 euro al Mwh, in rialzo del 4,8% rispetto alla chiusura di ieri. A Londra il prezzo sale a 305 penny al Mmbtu, in aumento dell’1,9%.

8.21 - Ucraina: esercito, prosegue ritiro truppe russe da Kiev - Lo stato maggiore dell’esercito ucraino afferma che è proseguito il ritiro parziale delle unità delle forze di occupazione russe dal nord della regione di Kiev verso il confine di stato con la Repubblica di Bielorussia. Lo riporta l’agenzia ucraina Unian. Sono registrate colonne che comprendono anche veicoli civili (camion, autobus, minibus, automobili) che sono stati rubati dai russi, sostiene Kiev, durante l’occupazione temporanea dei territori. «Inoltre, il nemico effettua la rimozione dei proprietà saccheggiate», sostiene lo Stato maggiore. Nel frattempo l’esercito ucraino hanno respinto 7 attacchi nelle direzioni di Donetsk e Lugansk. «Le forze alleate hanno respinto 7 attacchi nemici nelle direzioni di Donetsk e Lugansk durante il giorno. I nostri soldati hanno distrutto 3 carri armati, 2 veicoli corazzati, 2 veicoli e 2 sistemi di artiglieria. Anche un missile Orlan-10 è stato abbattuto», si legge.

7.53 - Ucraina: "Bilancio vittime attacco Mykolaiv sale a 24" - Sale a 24 il numero delle vittime dell’attacco russo di martedì contro l’edificio dell’amministrazione statale regionale di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina. Lo scrive il Servizio di emergenza statale dell’Ucraina su Telegram aggiornando l’ultimo bilancio che era di 20 persone morte. «I soccorritori hanno liberato 23 corpi dalle macerie e 1 persona è morta in ospedale», spiegano i soccorritori, precisando che il lavoro di ricerca tra le macerie prosegue.

7.30 - Mosca accusa Kiev, sono 8 i depositi di petrolio in fiamme a Belgorod - Sono almeno otto i serbatori di petrolio incendiati in un presunto attacco di elicotteri ucraini a un deposito di carburante nella regione russa di Belgorod, secondo quanto scrive la Tass che cita fonti locali. Intanto il ministero russo per le emergenze - fa sapere sempre la Tass - ha inviato sul posto almeno 170 vigili del fuoco coadiuvati da 50 mezzi per spegnere il rogo, che viene descritto di notevoli dimensioni. Gli abitanti delle case vicine al deposito in fiamme sono stati sgomberati dalle loro abitazioni.

7.25 - Gb, bombe su Kiev e Chernihiv nonostante annunci russi - «Sia Chernihiv che Kiev sono state oggetto di continui attacchi aerei e missilistici nonostante le dichiarazioni russe di riduzione dell’attività in queste aree». Lo ha affermato l’intelligence britannica nell’aggiornamento quotidiano della situazione sul terreno in Ucraina. «Le forze ucraine hanno riconquistato i villaggi di Sloboda e Lukashivka a sud di Chernihiv, che si trovano su una delle principali linee di rifornimento tra la città e Kiev», ha riferito Londra, precisando che le forze ucraine «continuano a condurre contrattacchi di successo ma limitati a est e nordest di Kiev».

6.37 - I russi accusano 22 ufficiali di Kiev di genocidio - Un Comitato investigativo russo ha accusato l’ex ministro della Difesa ucraino Valery Geletey, l’ex capo di stato maggiore Viktor Muzhenko e altri 20 ufficiali militari ucraini di genocidio in contumacia. Lo ha riferito l’ufficio stampa della commissione alla Tass dopo una riunione tenuta dal capo della commissione, Alexander Bastrykin. «Sulla base delle prove, 22 persone sono state accusate di genocidio della popolazione civile di lingua russa. Tra gli imputati, l’ex ministro della Difesa ucraino Valery Geletey, l'ex capo di stato maggiore Viktor Muzhenko e altri funzionari del comando superiore», ha affermato il Comitato.

6.32 - Il Giappone non pagherà in rubli il gas acquistato dalla Russia - L’ha dichiarato oggi il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, dopo l’ultimatum annunciato da Mosca che impone ai compratori "ostili" di pagare in valuta russa, pena la sospensione dei contratti.

«Come concordato nella riunione straordinaria dei ministri dell’Energia del G7, abbiamo rifiutato», ha detto Kishida, in risposta a un’interrogazione parlamentare sulla richiesta di Mosca. Il premier, che non ha fornito informazioni sui contratti energetici con la Federazione russa, ha precisato che i negoziati restano aperti e che saranno adottate «misure adeguate».

4.47 - La situazione a Kiev e dintorni sta migliorando - Lentamente la città sta ritrovando una certa tranquillità, mentre invece non cessano i bombardamenti sulle città di Irpin e di Makariv, non lontane dalla capitale, e anche a Hostomel e Brovary: lo riferisce il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Mykola Zhirnov, citato dalla Bbc. «La giornata (di ieri) è trascorsa pacificamente», ha detto Zhirnov, aggiungendo che in città le imprese e i servizi ora stanno operando normalmente. Tuttavia le autorità avvertono la popolazione a continuare a usare cautela.

4.28 - Kiev, "liberati" 11 villaggi nella regione di Kherson - Nella regione di Kherson, le forze armate ucraine hanno liberato dalle forze russe 11 villaggi, secondo quanto rivendicano le forze armate ucraine citate da Ukrinform e dal Kyiv Independent. Secondo questi ultimi, la controffensiva è stata compiuta dalla 60/ma brigata di fanteria, dell’armata sud ucraina. «La popolazione locale - scrivono i militari ucraini - può ora ricevere aiuti in cibo e medicinali».

3.54 - Kiev, russi sequestrano 14 tonnellate aiuti umanitari - Il governo ucraino ha accusato le forze russe di aiutare impadronite di umanitari trasportati su 12 autobus destinati alla popolazione di Melitopol. L’ha riferito la vice prima ministra Iryna Vereshchuk, citata dal Kyev Independent su Twitter. Sono stato sequestrato 14 tonnellate di cibo e farmaci.

2.08 - Zelensky in video annuncia il licenziamento di alcuni "traditori" - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nell suo ultimo video trasmesso durante la notte ha dichiarato di aver licenziato due alti funzionari della sicurezza ucraina, che ha definito «traditori». «Oggi una nuova decisione è stata presa a proposito degli anti-eroi. Non ho tempo di occuparmi di tutti i traditori, ma un pò alla volta saranno tutti puniti», ha detto Zelensky, che ha fatto due nomi, aggiungendo che «coloro che infrangono il giuramento di fedeltà al popolo ucraino...verranno inevitabilmente privati dei loro gradi militari», ha aggiunto il leader ucraino, senza specificare oltre.

