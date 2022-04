La guerra colpisce anche il mare: delfini perdono l'orientamento e muoiono spiaggiati FOTO

Tra gli effetti collaterali della guerra, come se non bastassero le migliaia di morti provocate dall'invasione dell'Ucraina, ci sono anche i delfini spiaggiati che stanno comparendo sulla costa del Mar Nero. Le carcasse di numerosi cetacei, infatti, si adagiano a riva. Il motivo? Quelli che finiscono nella zona delle radiazioni degli strumenti di navigazioni delle imbarcazioni russe accusano problemi di udito che comporta disorientamento. In sostanza, perdono il controllo acustico dell'ambiente e, in preda al panico, risalgono a riva e muoiono.

