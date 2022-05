Kiev, create le carte da gioco con le facce dei generali russi ricercati

Le carte da gioco con le facce dei più ricercati al mondo tornano protagoniste anche oggi in occasione del conflitto bellico in Ucraina. Proprio come accadde esattamente venti anni fa quando durante la guerra in Iraq i militari statunitensi idearono il mazzo da poker Most-wanted iraqi per aiutare le truppe ad identificare i membri più ricercati del governo di Saddam Hussein durante l’invasione. E lo stesso hanno deciso di fare i militari di Kiev.

A darne l'annuncio è stato generale Valery Zaluzhny, comandante in capo delle forze armate ucraine, che in un post su Facebook ha annunciato le carte da gioco con le facce dei generali russi più ricercati, create dall’organizzazione dell’intelligence InformNapalm. Zaluzhnyi ha affermato di volere proseguire nella tradizione ideata dal comando centrale dell’esercito americano nel 2033, spiegando che «con l’aiuto dei militari e dei volontari e con l'appoggio di tutte le persone di buona volontà», si arriverà a battere i russi «sia sul campo di battaglia sia sul campo dell’informazione». «Insieme per vincere! Gloria all’Ucraina!», ha proseguito su Facebook Zaluzhny.

