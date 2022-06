Ucraina: gli Usa inviano sistemi missilistici avanzati, la Russia fa esercitazioni nucleari

Kiev: Putin vuole il Donbass entro il 1 luglio. A Severodonetsk colpito deposito con acido. Lavrov in Turchia l'8 giugno per i corridoi del grano. L'Ue raggiunge l'accordo sull'embargo al petrolio russo, parte del sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca che sarà finalizzato a Bruxelles: stop immediato al greggio che arriva via mare. Zelensky plaude. Verso l'inserimento del patriarca Kirill in black list. E i filorussi annunciano che le navi civili a Mariupol "ora sono la nostra flotta"

Aggiornamenti

7.54 L’Ucraina non ha intenzione di attaccare la Russia - Lo ha detto il presidente Vladimir Zelensky nel corso di un’intervista all’emittente Usa Newsmax TV commentando indiscrezioni dei media secondo cui Kiev potrebbe utilizzare i sistemi missilistici Himars che riceverà dagli Stati Uniti per colpire obiettivi sul territorio russo. «So che la gente negli Stati Uniti sta dicendo, o qualcuno alla Casa Bianca sta dicendo, che potremmo usarli (gli Himars, ndr) per attaccare la Russia. Non abbiamo intenzione di attaccare la Russia. Non siamo interessati alla Federazione Russa. Non stiamo combattendo sul loro territorio», ha detto Zelensky.

7.50 Zelensky, tentativi di uccidermi "segnale debolezza" - I tentativi di assassinarlo da parte dei russi, come denuncia l’intelligence di Kiev, sono una dimostrazione di «debolezza": lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha dato un’intervista a Newsmax.

7.44 «Dio è dalla nostra parte» e Putin e la Russia sono «il male oscuro» - Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista all’emittente Usa, Newsmax. Zelensky ha ripetuto che il suo Paese e il suo popolo sono il «perimetro difensivo» per il mondo contro l’aggressione e le ambizioni globali di Vladimir Putin.

7.36 L'Ucraina non può 'cedere' nulla a Mosca - La posizione dell’Ucraina come «perimetro difensivo» per il mondo contro la Russia significa che Kiev non può «cedere» nulla: così il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy durante un’intervista al sito di notizie americano Newsmax. «Non siamo pronti a cedere nessuno dei nostri territori, perché i nostri territori sono i nostri territori: è la nostra indipendenza, la nostra sovranità; questo è il problema», ha detto Zelenskyy riconoscendo che «ci sono alcune difficoltà con alcuni territori. Ci sono alcuni dettagli, ma tutte queste difficoltà potrebbero essere discusse e quelle discussioni sarebbero necessarie per fermare la guerra».

7.35 Zelensky, lanciarazzi Usa solo per autodifesa - I lanciarazzi a lunga gittata MLRS richiesti agli Stati Uniti non sarebbero utilizzati dall’esercito ucraino per attaccare il territorio russo, ma esclusivamente per l’autodifesa contro gli invasori. Lo ha precisato, in una intervista al canale conservatore americano Newsmax il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che nei giorni scorsi l’invio di tali armi era stato ipotizzato e poi smentito dal presidente Usa Joe Biden.

6.28 Mosca, esercitazioni nucleari in provincia russa Ivanovo - Le forze nucleari russe stanno svolgendo esercitazioni nella provincia di Ivanovo, a nordest di Mosca. Lo riporta oggi l’agenzia di stampa Interfax, citando il ministero della Difesa russo. Circa 1.000 militari si stanno esercitando in manovre intensive utilizzando oltre 100 veicoli tra cui i lanciamissili balistici intercontinentali Yars, ha affermato il dicastero.

5.58 Le perdite quotidiane in combattimento dell’Ucraina sono di circa 60-100 soldati uccisi e circa 500 feriti - Lo ha affermato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un’intervista pubblicata dal canale televisivo Newsmax e ripresa dall’agenzia russa Tass.

5.19 Separatisti Donetsk, processare Zelensky - Le autorità dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dnr) si aspettano che l’Unione Europea e gli Stati Uniti inviino loro rappresentanti a partecipare al tribunale internazionale che intendono istituire per processare con l’accusa di crimini di guerra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo predecessore Petro Poroshenko. Lo riporta l’agenzia russa Tass.

3.43 Biden, continueremo rafforzare fianco orientale Nato - «Continueremo a rafforzare il fianco orientale della Nato con forze e capacità degli Stati Uniti e di altri alleati. Proprio di recente, ho accolto con favore le richieste di adesione alla Nato da parte della Finlandia e della Svezia, una mossa che rafforzerà la sicurezza complessiva degli Stati Uniti e della regione transatlantica grazie all’aggiunta di due partner militari democratici e altamente capaci». Lo scrive il presidente americano, Joe Biden, in un lungo editoriale sul New York Times.

3.41 Biden, armi avanzate per campo battaglia ucraino - «L'obiettivo dell’America è chiaro: vogliamo vedere un’Ucraina democratica, indipendente, sovrana e prospera, con i mezzi per scoraggiare e difendersi da ulteriori aggressioni». Lo scrive il presidente americano, Joe Biden, in un lungo editoriale su New York Times. «Come ha detto il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, questa 'guerra finirà definitivamente solo con la diplomazia'. Ogni negoziato riflette i fatti sul campo. Ci siamo mossi rapidamente per inviare all’Ucraina una quantità significativa di armi e munizioni in modo che possa combattere sul campo di battaglia e trovarsi nella posizione più forte possibile al tavolo dei negoziati», aggiunge Biden. «Per questo ho deciso che forniremo agli ucraini sistemi missilistici e munizioni più avanzati che consentiranno loro di colpire con maggiore precisione gli obiettivi chiave sul campo di battaglia in Ucraina».

3.33 Biden, non vogliamo una guerra tra la Nato e la Russia - «Per quanto non sia d’accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio, gli Stati Uniti non cercheranno di provocare la sua destituzione a Mosca». Lo scrive il presidente americano, Joe Biden, in un lungo editoriale sul New York Times. «Finchè gli Stati Uniti o i nostri alleati non saranno attaccati, non ci impegneremo direttamente in questo conflitto, né inviando truppe americane a combattere in Ucraina né attaccando le forze russe. Non incoraggeremo né permetteremo all’Ucraina di colpire oltre i suoi confini. Non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia», aggiunge Biden.

3.29 Biden, garantire pace in Europa è vitale per Usa - «E' nel nostro vitale interesse nazionale garantire un’Europa pacifica e stabile e far capire che il potere non fa la ragione. Se la Russia non pagherà un prezzo pesante per le sue azioni, invierà ad altri aspiranti aggressori il messaggio che anche loro possono impadronirsi del territorio e sottomettere altri Paesi». Lo scrive il presidente americano, Joe Biden, in un lungo editoriale sul New York Times. «Metterà a rischio la sopravvivenza di altre democrazie pacifiche. E potrebbe segnare la fine dell’ordine internazionale basato sulle regole e aprire la porta all’aggressione altrove, con conseguenze catastrofiche in tutto il mondo», aggiunge Biden.

3.24 Biden, da Russia pericolosa retorica nucleare - «So che molte persone in tutto il mondo sono preoccupate per l’uso di armi nucleari. Al momento non vediamo alcuna indicazione che la Russia abbia intenzione di usare armi nucleari in Ucraina, anche se la retorica occasionale della Russia di agitare la sciabola nucleare è di per sé pericolosa ed estremamente irresponsabile». Lo scrive il presidente americano, Joe Biden, in un lungo editoriale sul New York Times. «Voglio essere chiaro: qualsiasi uso di armi nucleari in questo conflitto, su qualsiasi scala, sarebbe assolutamente inaccettabile per noi e per il resto del mondo e comporterebbe gravi conseguenze».

2.30 Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina sistemi missilistici Himars, che hanno una gittata di 80 chilometri - Lo riferiscono fonti dell’amministrazione dopo che Joe Biden, in un editoriale sul New York Times, ha annunciato l’invio a Kiev di sistemi missilistici più avanzati.

© Riproduzione riservata