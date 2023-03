G20, Meloni e Tajiani in India. Domina la guerra Ucraina, Modi: "La governance globale ha fallito"

La governance globale ha «fallito». Lo ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi, in sede di apertura del G20 dei ministri degli Esteri, a Nuova Delhi. «L'esperienza degli ultimi anni - crisi finanziaria, cambiamento climatico, pandemia, terrorismo e guerre - mostra chiaramente che la governance globale ha fallito», ha detto Modi aprendo la riunione. «Ci incontriamo in un momento di profonde divisioni globali... Abbiamo tutti le nostre posizioni e le nostre prospettive su come possono essere risolte queste tensioni. Tuttavia, in qualità di principali economie del mondo, abbiamo anche una responsabilità per coloro che non sono in questa stanza», ha detto Modi.

Domina la guerra in Ucraina, povertà e clima in secondo piano

L’invasione russa dell’Ucraina domina il G20, mettendo in secondo piano i problemi del clima e della lotta alla povertà su cui puntava l’India, Paese ospitante. L’incontro vedrà nello stesso salone il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, per la prima volta da luglio scorso, ma è improbabile che i due tengano colloqui.

I delegati occidentali temono che la Cina stia pensando di fornire armi all’alleato russo e useranno il vertice dei ministri degli Esteri per scoraggiare Pechino dall’intervenire nel conflitto. I legami di sicurezza di lunga data dell’India con la Russia hanno messo l’ospite dell’incontro di giovedì in una scomoda posizione diplomatica dopo aver rifiutato di condannare l’invasione nell’ultimo anno. Nonostante tutto, il capo della politica estera dell’Ue Josep Borrell si è detto fiducioso che l’India utilizzerà l’incontro per «far capire alla Russia che questa guerra deve finire». «Certamente il successo dell’incontro di oggi sarà misurato rispetto a ciò che saremo in grado di fare in merito», ha detto ai giornalisti. Borrell si incontrerà a margine del vertice di Nuova Delhi con il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, al quale chiederà assicurazioni che Pechino non darà sostegno allo sforzo bellico della Russia.

Meloni accolta da Modi nella residenza presidenziale

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivato alla residenza del presidente indiano, la Rashtrapati Bhavan. La premier viene accolta dal suo omologo, Narendra Modi, e da un picchetto d’onore composto dalle forze armate indiane di terra, della Marina, dell’Aeronautica e della Cavalleria. Vengono eseguiti gli inni nazionali dei due Paesi. «È stata una splendida accoglienza. È il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall’inizio del mandato, nel settantacinquesimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali e sono certa che riusciremo a rafforzarle», ha dichiarato la premier dopo la prima tappa della sua visita ufficiale in India.

