Ucraina: "I russi hanno sganciato una 'superbomba' da 1500kg a Chernihiv"

Le truppe russe hanno utilizzato una nuova potentissima bomba: lo scrive un media ucraino, Defence Express. La bomba guidata, presentata per la prima volta a un evento fieristico dedicato alle armi russe nel 2019, da allora è stata sottoposta a test e successivamente consegnata all’aviazione russa. La bomba sarebbe stata utilizzata nelle scorse settimane a Chernihiv, in Ucraina settentrionale. Non si conosce quale sia stato l’obiettivo. I russi hanno usato per la prima volta in Ucraina una nuova potente bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 km grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo perforante ad alto potenziale: lo riporta il sito Defense Express, che cita fonti anonime. Si tratta della bomba planante PAB-1500B. Lunga 5,05 metri con un diametro di 40cm, la bomba può essere sganciata fino a 15 km di un’altitudine.

Piloti Ucraini in Usa per 'familiarizzare' con gli F-16

Due piloti ucraini si trovano nella base militare di Tucson, in Arizona, per un periodo di "familiarizzazione" con i caccia F-16: l’iniziativa servirà al governo americano per determinare quanto tempo sarebbe necessario ad addestrarli a pilotare vari aerei militari statunitensi, inclusi quelli richiesti da Kiev. Lo riporta la Cnn, che cita tre fonti informate dei fatti. Sebbene al momento non vi sia alcuna indicazione che l'addestramento al volo sia in corso, l’iniziativa suggerisce che gli Stati Uniti non hanno chiuso completamente la porta alla fornitura di F-16 all’Ucraina, commenta l’emittente.

