Taiwan: la Cina si prepara a scatenare la guerrà. Xi: siamo pronti per combattimenti veri

Joseph Wu, ministro degli Esteri di Taipei, ha dichiarato in un'esclusiva alla CNN che la Cina "sembra star provando a essere pronta a scatenare la guerra contro Taiwan", e l'isola "deve prepararsi".

Intelligence Usa: Xi Jinping prepara invasione per il 2027

L'intelligence statunitense ritiene che il presidente cinese Xi Jinping abbia ordinato ai militari di essere pronti all'invasione per il 2027. Tuttavia, il ministro Wu afferma che i leader cinesi ci penseranno due volte prima di usare la forza contro Taiwan.

Visita del presidente Tsai Ing-wen negli Stati Uniti

La Cina ha lanciato la sua minacciosa manovra aero-navale attorno a Taiwan dopo una visita del presidente Tsai Ing-wen negli Stati Uniti, dove ha incontrato diversi parlamentari.

Macron: Europa non deve seguire l'agenda degli Stati Uniti

Il presidente francese Emanuel Macron ha affermato che gli europei non dovrebbero diventare seguaci dell'agenda degli Stati Uniti e reagire eccessivamente alla situazione di Taiwan.

Xi Jinping chiede alle forze armate cinesi di rafforzare l'addestramento

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha fatto appello alle forze armate della Cina perché "rafforzino l’addestramento in direzione di combattimenti veri" durante un'ispezione navale.

Riduzione della no-fly zone imposta dalla Cina su Taiwan

La Cina ha ridotto la no-fly zone imposta sui cieli a nord di Taiwan da tre giorni a meno di mezz'ora, dopo le proteste di Taipei.

Perché la Cina rivendica Taiwan

La Cina rivendica Taiwan a causa della sua storia e della cosiddetta "politica di una sola Cina". Taiwan, nota anche come Repubblica di Cina (ROC), era originariamente parte della Cina imperiale. Tuttavia, dopo la fine della guerra civile cinese nel 1949, i nazionalisti del Kuomintang, guidati da Chiang Kai-shek, si ritirarono sull'isola di Taiwan, mentre i comunisti guidati da Mao Zedong stabilirono la Repubblica Popolare Cinese (RPC) sulla terraferma.

Da allora, la RPC ha considerato Taiwan come una provincia ribelle e una parte inalienabile del suo territorio. Secondo la "politica di una sola Cina", sia la RPC che la ROC affermano di essere l'unico governo legittimo di tutta la Cina, inclusa Taiwan, ma solo uno dei due può essere riconosciuto a livello internazionale.

Negli ultimi decenni, Taiwan si è sviluppata come una democrazia indipendente con un'economia fiorente e un'identità culturale distinta. Ma la Cina continentale continua a rivendicare la sovranità su Taiwan e ad esercitare pressioni diplomatiche ed economiche sugli altri paesi affinché non riconoscano ufficialmente la ROC. La Cina ha anche minacciato l'uso della forza per riunificare Taiwan con la Cina continentale, se necessario.

