Acrobata muore durante un'esibizione con il marito: il video della tragedia scuote la Cina

Un'acrobata cinese è morta a seguito di una caduta durante una pericolosa esibizione eseguita con suo marito nel villaggio di Hougao, provincia di Anhui. La coppia veniva sollevata da una gru e mentre ruotavano nell'area dello spettacolo, la donna ha perso la presa ed è precipitata al suolo. Lo riferisce Daily Beast.

Il video dell'incidente è diventato virale in Cina e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli spettacoli. La vittima, Sun Moumou, è stata portata in ospedale, dove è poi deceduta a causa delle ferite. Lo spettacolo e gli eventi successivi sono stati cancellati.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1

— Manya Koetse (@manyapan) April 16, 2023