Chi è Linda Yaccarino, una "siciliana" alla guida di Twitter

Nominata ieri come futuro ceo di Twitter, Linda Yaccarino è una figura rispettata nel mondo dei media e della pubblicità con una personalità assertiva, considerata da alcuni come una visionaria.

Nata nel 1963 e cresciuta a Deer Park (New York), Linda Yaccarino è di origini siciliane (figlia di Bob Yaccarino e Isabella Bartolone) come il marito Peter Madrazo. Insieme, nell'agosto del 2019 hanno raggiunto la Sicilia alla ricerca delle proprie radici, visitando in particolare Castrofilippo, in provincia di Agrigento, paese di origine della famiglia di Madrazo .

Per entrare a far parte del social network lascia NBCUniversal, dove ha trascorso dodici anni e dove è stata responsabile della pubblicità. Ha trascorso tutta la sua carriera in televisione, con una prima tappa ventennale al Time Warner Group, poi diventato Warner Bros Discovery.

«Mi sono innamorata dei contenuti da giovanissima», ha spiegato in un episodio del 2021 del podcast Great Minds. «Pensavo davvero che mi sarei occupata di produzione televisiva. (...) Volevo creare la nuova +Sesame Street+», una serie televisiva per bambini molto popolare negli Stati Uniti.

Quando era studentessa alla Penn State University (Pennsylvania), ha scoperto l’economia delle trasmissioni e si è appassionata alla monetizzazione dei contenuti, un interesse che ha segnato il suo percorso professionale. Alla NBCUniversal, una filiale dell’operatore via cavo Comcast, ha ridisegnato la strategia pubblicitaria per sostenere il passaggio dei video dalla televisione tradizionale allo streaming. Linda Yaccarino ha unificato tutti i canali del gruppo in un’unica piattaforma per facilitare e semplificare la spesa pubblicitaria degli inserzionisti. Si è inoltre concentrata sulle metriche di audience e di efficacia degli annunci, consentendo ai marchi di misurare in modo più proficuo l’impatto delle loro campagne.

La dirigente arriva a Twitter con un bagaglio di esperienza che combina la visione degli inserzionisti con quella dei media e delle emittenti. Qualche settimana fa, ha dato un consiglio a Elon Musk intervistandolo di fronte a un pubblico di inserzionisti alla conferenza di marketing «Possible» tenutasi a Miami a metà aprile. Gli inserzionisti «devono sentire che c'è un’opportunità per loro di influenzare ciò che stai costruendo», ha detto al miliardario. L’obiettivo, ha suggerito, è quello di «rendere Twitter un luogo in cui saranno entusiasti di spendere più soldi (in pubblicità)», sottolineando «lo sviluppo del prodotto, la sicurezza e la moderazione dei contenuti».

Durante l’intervista a Miami, la sua personalità assertiva, i suoi interventi acuti e la sua visione sono stati chiaramente apprezzati dal capo di Tesla. Linda Yaccarino mette a disposizione di Elon Musk anche le sue vaste reti, nella pubblicità e nei media, ma anche al di fuori di essi. E’ coinvolta nel World Economic Forum di Davos e in passato è stata membro del President's Council on Sport, Exercise and Nutrition, che riferisce al Presidente degli Stati Uniti.

