Ponte Stretto, Salvini da Vespa con... il plastico: prima pietra nel 2024, lavori quinquennali

Plastico del Ponte sullo Stretto a 'Cinque minuti', dove è ospite Matteo Salvini. «Ed ecco il Ponte sullo Stretto di Messina: 3200 metri, il più lungo del mondo a campata unica, alto 400 metri», annuncia Bruno Vespa. «Ci sono sei corsie per le automobili da ogni lato e in mezzo ci sono due percorsi ferroviari», prosegue il giornalista.

Vespa dà poi parola a Salvini. «L'obiettivo è mettere la prima pietra entro due anni», conferma il ministro delle Infrastrutture. «Gli italiani hanno già pagato un sacco senza che sia stata posata una pietra. Perchè farlo? Primo perchè, a ponte fatto e ad alta velocità completata sia in Sicilia che in Calabria, tra Palermo e Roma ci si metterà cinque ore e mezza rispetto alle 12 ore in treno di oggi», sostiene. «Poi arriveranno centomila posti di lavoro veri, nell’arco di 5 anni. Un risparmio ambientale unico al mondo, 140.000 tonnellate di CO2 non emesse nell’aria e il canale di Sicilia assolutamente ripulito. E poi un risparmio di tempo, di soldi, di salute. Ed un gioiello, ce lo diciamo, dell’ingegneria italiana nel mondo», continua.

Sono sette miliardi di costo, dove prendete i soldi? «Innanzitutto costa meno di un anno di reddito di cittadinanza ed è un’opera che rimane per anni e anni e anni. I soldi li prende lo Stato e se dei privati vorranno dare una mano saranno i benvenuti».

«Domani sono a Taormina a inaugurare una infrastruttura ferroviaria, 12 miliardi già stanziati per la Palermo - Catania - Messina, la Salerno - Reggio Calabria è in progettazione, abbiamo messo tre miliardi sulla statale 106 in Calabria, non avere il ponte sarebbe una follia».

