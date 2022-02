Sanremo, Jovanotti omaggia la Scuola e sparge poesia all'Ariston: dalla Gualtieri al titolo "ispirato" a Neruda

E' stato profondo, e prolifico, l'inatteso esercizio di riflessione al quale lo spettacolo più grande dopo il Big Bang, il Festival di Sanremo 2022 di un cosmico Amadeus, ha indotto il suo pubblico planetario, almeno quello in tal senso bendisposto. Pur nella massima glorificazione dell'apparenza, l'appello ad andare "oltre" ha comunque albergato per cinque giorni all'Ariston dissimulato, ma non troppo, tra lustrini e paillettes, veicolato in multiforme espressione, sottile o imponente. Sintetizzabile in una sola parola: rispetto. Da cui discende necessariamente l'accettazione dell'altrui essere, quale che esso sia.

Da Checco Zalone che, a suo modo, ha portato un irriverente contributo alla metabolizzazione della pluralità dei generi (nell'acronimo ormai noto LGBT meglio ormai aggiungere almeno altre tre o quattro lettere...), alla superba Drusilla Foer, che alla parola "diversità" suggerisce finemente di sostituire "unicità" invitando alla preziosa e mai sufficiente apertura all'ascolto, di se stessi e degli altri. Da Lorena Cesarini, che con le parole di Tahar Ben Jelloun e con le sue lacrime sul palco scintillante ha dato la misura di quanto la discriminazione razziale sia piaga presente e di quante altre Giornate della Memoria sarebbero necessarie per lenirla, a "Blanca" Maria Chiara Giannetta, che ha portato sotto i riflettori i suoi "guardiani" non vedenti invitandoci ad immedesimarci nel loro buio, e in tutte le altre oscurità in cui potrebbe affondare chiunque - disabile o meno - ci stia accanto. Roberto Saviano ha affidato alla commemorazione immensa di Falcone e Borsellino e al ricordo di Rita Atria, e del suo ultimo tema scritto a scuola prima di uccidersi a 17 anni, il monito sul coraggio di schierarsi e sull'ineluttabilità della scelta personale. Marco Mengoni e Filippo Scotti, richiamando il dettato costituzionale che più di ogni altro supremamente sancisce i confini fra libertà e rispetto, ci hanno trafitto con un crescendo di ingiurie, non un copione inventato su Sanremo ma commenti reali tratti dalla prateria - e pirateria - selvaggia del web, per scuoterci in mondovisione sul dilagare dell'odio social e sull'urgenza di arginarlo, anche con i versi "gentili" di Franco Arminio. Le scuse sornione di Achille Lauro, replicabili da tutti gli uomini a tutte le donne riassunte in una sola, la monumentale Loredana Bertè, hanno evocato gli spettri immanenti di un equilibrio di genere ancora troppo remoto.

Il richiamo istituzionale non è poi mancato, dal sentito sincero tributo per il presidente Sergio Mattarella alle farfalle olimpiche della ginnastica azzurra (impegnate con acrobazia altrettanto riuscita nell'esaltazione di un altro "mito" italiano: la Nutella, nella giornata internazionale che la celebrava), fino all'Inno di Mameli eseguito dalla banda della Guardia di Finanza. Sabrina Ferilli ha invece sparigliato, non approfondendo alcun tema ma invece con leggerezza richiamandoli tutti, lasciando libera la prosecuzione individuale della riflessione nell'invitare ciascuno a dare valore a ciò che è, alla propria storia.

L'inno alla gioia di Jovanotti

Uno speciale inno al rispetto globale, attraverso la gratitudine per l'esistente, non poteva che provenire, poi, dal teorico del pensare positivo, Lorenzo Cherubini, ancora scherzosamente vestito e investito del nome d'arte, Jovanotti, nato per un fortuito errore di sette lustri addietro quando con i ragazzi di Radio Deejay nella scuderia di Claudio Cecchetto - con lo stesso Amadeus, Linus, Albertino, Gerry Scotty - si approssimava ad una dimensione artistica che ora in quell'appellativo sta oggettivamente stretta.

Lorenzo ha monopolizzato la semifinale, non solo con l'esibizione accanto all'highlander Gianni Morandi - 77 estati, più che primavere - del cui brano in gara è stato autore, ma anche con un memorabile squarcio di pura poesia, da cogliere nella serata delle "cover" dedicata alle citazioni celebri, musicali ma non solo. Organizzando l'imprevista performance grafica di Amadeus, condotto a disegnare sul palco "per la prima volta durante un festival" seduto al banco come un simpatico scolaretto con sottofondo di collodiana memoria, ha creato un'immagine iconica che ha portato all'Ariston anche il mondo della scuola, fronte allargato di strenua sopravvivenza civile ormai da due anni, al quale è stato tributato un omaggio sintetizzato nel saluto agli studenti, protagonisti di questi "anni duri". E mentre Ama placidamente disegnava, Jovanotti ha declamato i portentosi 94 versi di "Bello Mondo" della poetessa (da lui appellata "poeta", quale termine che "non ha genere") Mariangela Gualtieri, offrendo alla platea festivaliera un moderno cantico delle creature, ode alla vita e a tutto ciò che la anima, e prezioso antidoto - nel suo "essere" poesia, che fornisce "risposte alle domande non fatte", e nel suo "contenere" poesia - a brutture e dolori, che il tempo presente sta amplificando per ciascuno a suo modo. Un inno alla vita ripreso e pronunciato da chi, peraltro, proprio come Lorenzo, ha sperimentato - oltre al Covid - il dramma della malattia oncologica fortunatamente superata dalla figlia Teresa.

Ma anche un altro è il riferimento poetico portato a Sanremo da Cherubini-Morandi, nel brano celebrato dal trionfo tra le cover e dal premio "Lucio Dalla" dalla sala stampa. Nascosto nel titolo "Apri tutte le porte", ma anche nel significato più intimo del brano che invita a schiuderci al futuro di un giorno nuovo, c'è infatti il riferimento al verso di una tra le più struggenti poesie di Pablo Neruda "Il tuo sorriso". Ed è il sorriso dell'amata, celebrato nelle parole eterne del poeta cileno , che "sale al cielo cercandomi / ed apre per me tutte/ le porte della vita". Quel sorriso, vitale più del pane e dell'aria, della luce e della primavera, che può senz'altro esser annoverato tra i doni più graditi. Armati del quale cogliere l'invito a esistere, e resistere.

Mariangela Gualtieri, un mosaico di emozioni

La poetessa, nata a Cesena nel 1951, ha sottolineato "l'inadeguatezza della parola", ed ha pubblicato il componimento "Bello Mondo" nella silloge Le Giovani Parole (Einaudi 2015).

"BELLO MONDO"

Io ringraziare desidero il divino

labirinto delle cause e degli effetti

per la diversità delle creature

che popolano questo universo singolare

ringraziare desidero

per l’amore, che ci fa vedere gli altri

come li vede la divinità

per il pane e per il sale

per il mistero della rosa

che prodiga colore e non lo vede

per l’arte dell’amicizia

per l’ultima giornata di Socrate

per il linguaggio, che può simulare la sapienza

io ringraziare desidero

per il coraggio e la felicità degli altri

per la patria sentita nei gelsomini

e per lo splendore del fuoco

che nessun umano può guardare

senza uno stupore antico

e per il mare

che è il più vicino e il più dolce

fra tutti gli Dèi

Io ringraziare desidero

perché sono tornate le lucciole

e per noi

per quando siamo ardenti e leggeri

per quando siamo allegri e grati

per la bellezza delle parole

natura astratta di Dio

per la lettura, la scrittura

che ci fanno esplorare noi stessi e il mondo

per la quiete della casa

per i bambini che sono

nostre divinità domestiche

per l’anima, perché se scende dal suo gradino

la terra muore

per il fatto di avere una sorella

ringraziare desidero per tutti quelli

che sono piccoli, limpidi e liberi

per l’antica arte del teatro, quando

ancora raduna i vivi e li nutre

per l’intelligenza d’amore

per il vino e il suo colore

per l’ozio con la sua attesa di niente

per la bellezza tanto antica e tanto nuova

Io ringraziare desidero per le facce del mondo

che sono varie e alcune sono adorabili

per quando la notte

si dorme abbracciati

per quando siamo attenti e innamorati

per l’attenzione

che è la preghiera spontanea dell’anima

per i nostri maestri immensi

per chi nei secoli ha ragionato in noi

per tutte le biblioteche del mondo

per quello stare bene fra gli altri che leggono

per il bene dell’amicizia

quando si dicono cose stupide e care

per tutti i baci d’amore

per l’amore che rende impavidi

per la contentezza, l’entusiasmo, l’ebrezza

per i morti nostri

che fanno della morte un luogo abitato.

Ringraziare desidero

perché su questa terra esiste la musica

per la mano destra e la mano sinistra

e il loro intimo accordo

per chi è indifferente alla notorietà

per i cani, per i gatti

esseri fraterni carichi di mistero

per i fiori

e la segreta vittoria che celebrano

per il silenzio e i suoi molti doni

per il silenzio che forse è la lezione più grande

per il sole, nostro antenato.

Io ringraziare desidero

per Borges

per Whitman e Francesco d’Assisi

per Hopkins, per Herbert

perché scrissero già questa poesia,

per il fatto che questa poesia è inesauribile

e cambia secondo gli uomini

e non arriverà mai all’ultimo verso.

Ringraziare desidero

per i minuti che precedono il sonno,

per gli intimi doni che non enumero

per il sonno e la morte

quei due tesori occulti.

E infine ringraziare desidero

per la gran potenza d’antico amor

per l’amor che se move il sole e l’altre stelle.

E muove tutto in noi.

Mariangela Gualtieri

Pablo Neruda, l'amore immortale

Cileno (1904–1973), definito da Gabriel Garcìa Màrquez "il più grande poeta del XX secolo, in qualsiasi lingua", fu insignito nel 1971 del Premio Nobel per la Letteratura.

"IL TUO SORRISO"

Toglimi il pane, se vuoi,

toglimi l’aria, ma

non togliermi il tuo sorriso.

Non togliermi la rosa,

la lancia che sgrani,

l’acqua che d’improvviso

scoppia nella tua gioia,

la repentina onda

d’argento che ti nasce.

Dura è la mia lotta e torno

con gli occhi stanchi,

a volte, d’aver visto

la terra che non cambia,

ma entrando il tuo sorriso

sale al cielo cercandomi

ed apre per me tutte

le porte della vita.

Amor mio, nell’ora

più oscura sgrana

il tuo sorriso, e se d’improvviso

vedi che il mio sangue macchia

le pietre della strada,

ridi, perché il tuo riso

sarà per le mie mani

come una spada fresca.

Vicino al mare, d’autunno,

il tuo riso deve innalzare

la sua cascata di spuma,

e in primavera, amore,

voglio il tuo riso come

il fiore che attendevo,

il fiore azzurro, la rosa

della mia patria sonora.

Riditela della notte,

del giorno, della luna,

riditela delle strade

contorte dell’isola,

riditela di questo rozzo

ragazzo che ti ama,

ma quando apro gli occhi

e quando li richiudo,

quando i miei passi vanno,

quando tornano i miei passi,

negami il pane, l’aria,

la luce, la primavera,

ma il tuo sorriso mai,

perché io ne morrei.

