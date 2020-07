Nozze in casa Beckham, Brooklyn sposa Nicole Peltz

Grandi novità per la famiglia Beckham. Come annunciato dallo stesso Brooklyn Beckham, figlio 21enne di David e l'ex Spice Girl Victoria, sta per sposare la fidanzata Nicole Peltz, 25 anni.

"Due settimane fa ho chiesto alla mia amata di sposarmi e ha detto sì. Sono l’uomo più fortunato al mondo. Prometto di essere il miglior marito e il miglio padre un giorno. Ti amo". Questa la frase a margine di una foto romantica postata sul suo profilo Instagram

A condividere la foto anche l'ex Posh, Victoria: "La notizia più bella! Non potremmo essere più felici del fatto che Brooklyn e Nicola Anne si sposeranno! Vi auguriamo tanto amore e una vita di felicità. Vi amiamo tanto".

