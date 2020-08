Fiocco azzurro in casa Inzaghi, è nato il piccolo Andrea

Simone Inzaghi di nuovo papà. È nato il piccolo Andrea e ad annunciarlo è stata la mamma, Gaia Lucariello, con un post su Instagram. "L’emozione non ha voce… benvenuto Andrea! Grazie al mio team incredibile, vi voglio bene”, scrive a margine di una foto con la famiglia al completo dal letto d'ospedale dopo il parto.

Lorenzo, il primogenito è felice accanto al fratellino Andrea. Ma per l'allenatore della Lazio si tratta del terzo figlio: con la ex, Alessia Marcuzzi, ha avuto Tommaso.



La stessa Gaia aveva annunciato la gravidanza a febbraio, nel giorno del suo compleanno, il 26, con un video pubblicato sui social. "Oggi 26 Febbraio il giorno in cui sono nata condivido con voi questo momento che per me è un raggio di luce di tre anni molto difficili. Non avere paura".

Simone Inzaghi e Gaia Lucariello si sono 10 anni fa a casa di amici. Dopo otto anni di fidanzamento, a giugno 2018, hanno coronato il loro sogno d'amore ma ancora prima, nel 2013, hanno dato alla luce il primo figlio Lorenzo. Con Alessia Marcuzzi e Tommaso sono una vera e propria famiglia allargata. Lorenzo infatti è legatissimo al fratello più grande ma anche a Mia, la figlia avuta dalla showgirl con Francesco Facchinetti.

Ma non solo, Gaia e Alessia sono grandi amiche tanto che la showgirl è stata la sua testimone di nozze.

