Venezia 77, Cecilia Rodriguez incanta con un lungo abito dorato (e uno spacco da urlo)

C'era anche l'argentina Cecilia Rodriguez alla premiere del primo film italiano in gara per il Leone d'oro di Venezia 77. Per il film di Claudio Noce, con protagonista Pierfrancesco Favino, sette minuti di applausi.

Prima della proiezione, hanno sfilato sul red carpet tanti vip e personaggi del mondo della politica. Tra loro anche Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini.

La Rodriguez ha stupito tutti con un sensuale abito dorato in lurex firmato Maria Lucia Hohan. L'abito, che presenta un ampio spacco, ha ricordato quello indossato dalla sorella Belen nell'edizione sanremese da lei condotta.

© Riproduzione riservata