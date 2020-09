Ricordare le origini di Frank Sinatra, Sicilia e Liguria invitano le figlie in Italia

La Sicilia e la Liguria hanno invitato le figlie di Frank Sinatra, Tina e Nancy, a tornare in Italia, terra dei loro nonni. L'assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, Manlio Messina, ha inviato una lettera-invito, in forma ufficiale.

I genitori di "The Voice" Frank Sinatra, infatti, nacquero in Sicilia ed in Liguria. Per essere precisi, il papà Antonio (Martin) a Lercara Friddi, nel Palermitano; mamma Natalina Dolly Garaventa, era di Rossi, frazione di Lumarzo, in provincia di Genova.

Emigrarono entrambi giovanissimi negli Stati Uniti, nella città di Hoboken, nel New Jersey. Sono tante le iniziative con cui ogni anno la Sicilia e la Liguria ricordano le origini di Frank Sinatra e questa straordinaria storia di emigrazione negli Stati Uniti del secolo scorso. Tra queste, "Hello Frank" a Lumarzo, e il "My Way Festival" a Lercara Friddi.

Il mittente dell’invito è Tony Renis, grande amico di famiglia, e le figlie di Frank potranno così suggellare le origini siciliane e liguri del loro papà in occasione del prossimo Festival di Sanremo nell’ambito di un progetto di promozione turistica di Sicilia e Liguria, che, in questi anni, hanno deciso di creare un concreto gemellaggio per realizzare insieme una serie di iniziative per continuare a ricordare questo indimenticabile italiano, figlio della nostra terra.

Una voce unica di un artista che il mondo difficilmente potrà dimenticare. Gli assessori della Regione siciliana Manlio Messina e della Regione Liguria Gianni Berrino lo scorso agosto hanno sottoscritto ufficialmente il protocollo, un patto sul turismo, che porterà le due Regioni a collaborare su iniziative comuni per promuovere i propri territori, lavorando in stretta collaborazione e con una strategia comune per favorire il cosiddetto «turismo del ritorno» e delle radici negli Stati Uniti.

