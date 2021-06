Elisabetta Canalis torna nella sua Sardegna, vacanze col marito

Elisabetta Canalis ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram, per la gioia dei suoi fan, alcuni scatti mozzafiato in costume che hanno fatto letteralmente impazzire tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Anche per lei, infatti, è tempo di vacanze e non poteva certo mancare una foto sensuale in bikini. Dopo una tappa a Milano, sua città d’adozione, la showgirl è tornata in Sardegna, la sua terra natale: si trova ad Alghero con il marito (è sposata dal 2014 con il chirurgo americano Brian Perri) ed appare davvero molto felice. L’ex velina si gode dunque un meritato relax tra acque cristalline, sole, mare e abbronzature.

Elisabetta, che oggi si divide tra l’Italia e gli Stati Uniti, si mostra spesso sui social in tutta la sua femminilità, ma non mancano i momenti di vita quotidiana: da mamma, infatti, condivide anche il tempo felice trascorso insieme alla piccola Skyler Eva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Non solo: la modella ama molto anche condividere gli scatti dei suoi allenamenti che, abbinati alle sue curve mozzafiato, fanno sempre impazzire i suoi follower. In pochissimi minuti, infatti, sono arrivati tantissimi like, ma anche tanti commenti fatti di complimenti, di cuori e di “wow”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

© Riproduzione riservata