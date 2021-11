Belen Rodriguez sceglie la Riserva di Punta Bianca ad Agrigento per il nuovo spot

"Abbiamo scelto come location della prossima campagna di @hinnominate, Punta Bianca". Lo scrive Belen Rodriguez su Facebook dove ha postato diverse foto che hanno come sfondo proprio la Riserva Naturale di Punta Bianca ad Agrigento. "È un luogo meraviglioso ed unico, che meriterebbe una migliore valorizzazione, in senso turistico e ambientale. In questa zona insiste da 63 anni un poligono militare, le cui esercitazioni stanno distruggendo i luoghi, distruggendo le strade di accesso e bloccando la fruizione turistica, mentre le associazioni ambientaliste locali aspettano da 25 anni che sia riconosciuta dalla regione sicilia quale riserva naturale. E quindi vorrei finire con un appello al Presidente Musumeci, affinché istituisca la tanto agognata riserva naturale".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

I fratelli Rodriguez, Belen, Cecilia e Jeremias, in questi giorni si stanno impegnando ancora nel loro progetto in comune, Hinnominate, la nuova collezione di abbigliamento ispirata dallo stile delle celebrities americane che da sempre amano indossare nel tempo libero capi comfort ma allo stesso tempo cool".

© Riproduzione riservata