Miss Italia 2021, ecco chi sono le trenta bellissime della finale di Venezia: anche tre reggine e una messinese TUTTE LE FOTO

Venezia, da sempre città simbolo di trasformazione e innovazione, dal 12 al 19 dicembre ospiterà il gran finale di Miss Italia, il celebre concorso di bellezza che quest’anno si svolgerà per la prima volta interamente sui social media e sul web. Una narrazione innovativa che, partendo proprio dalla bellezza, racconterà Venezia in tutte le sue sfaccettature attraverso un punto di vista contemporaneo. Dal 12 al 19 dicembre le venti finaliste nazionali del concorso 2021 e le dieci finaliste del concorso "miss social" vivranno esperienze uniche nei diversi luoghi diversi della città, promuovendo le eccellenze cittadine - come cultura, sport e artigianato - e tematiche simbolo di Venezia come sostenibilità ambientale e green economy. Il format vivrà su piattaforme digitali streaming, sui profili Instagram di Miss Italia e delle 10 Miss social, di 7 noti influencer nel ruolo di coach e di 4 giurati, sul canale social correlato al format.

"Oggi parlare di bellezza, significa anche parlare di sostenibilità, perché non c'è conservazione senza innovazione - sottolinea il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - È la storia di Venezia, che sta scommettendo sulla tecnica e sulla scienza, ma è anche la storia dell’Italia e di tante aziende e imprese private, come Miss Italia, che accettano di mettersi in discussione e di sperimentare nuovi linguaggi per affrontare le sfide del domani. Con questa partnership, che arricchisce le numerose iniziative di comunicazione per l’anniversario dei 1600 anni di Venezia, vogliamo raccontare, soprattutto ai giovani che Venezia è una città aperta, viva, attenta all’ambiente e alla persona dove i ragazzi possono venire a studiare, divertirsi, trovare lavoro e investire per il proprio futuro".

Le 20 finaliste di Miss Italia

Francesca Russo (Reggio Calabria)

Ha 20 anni e vive a Reggio Calabria. È una ragazza semplice con la passione per l’arte e la musica. Si diletta nel canto e si definisce unica per la sua sincerità e originale nel suo modo di affrontare i problemi.



Ludovica Cutuli (Ragusa)

Siciliana, ha 21 anni e vive a Ragusa. È una studentessa universitaria dai mille interessi. Appassionata di sport, ama ballare e cantare. Si diletta in cucina e si definisce una persona empatica e protesa all’ascolto.

Francesca Bessone (Novara)

Denise Angelini (Martina Franca)

Anna Sofia Chicco (Trento)

Debora Pattarello (Verona)

Greta Iotti (Reggio Emilia)

Alessia Cardinale (Pavia)

Angelica Marini (Fermo)

Erika Rebbelato (Udine)

Beatrice Farina (Bergamo)

Lorena Tonacci (Napoli)

Francesca Mamè (Milano)

Beatrice Scolletta (Roma)

Martina Spezzaferro (San Benedetto del Tronto)

Zeudi Di Palma (Napoli)

Giulia Talia (Roma)

Gabriella Bagnasco (Melfi)

Daniela Ruggirello (Livorno)

Elena Meloni (Santa Maria di Gallura)

Le 10 finaliste di Miss social

Martina Salvatore (Reggio Calabria)

Una delle dieci finaliste di #MissItalia Social 2021. Calabrese, ha 22 anni e vive in provincia di Reggio Calabria. Studentessa e pallavolista, considera lo sport la sua fonte di benessere. Grintosa, energica e solare, ama la cucina e dedicare tempo ai suoi affetti.

Erika Arena (Reggio Calabria)

Nata e cresciuta a Reggio Calabria, ha soli 19 anni ed è una studentessa. Appassionata di moda e fitness, si definisce una ragazza semplice e spontanea che sogna di diventare un’attrice.

Alessia Nolla (Messina)

Ventenne, è nata e cresciuta a Messina. Estroversa, altruista e combattiva, si definisce “l’anima del gruppo”. Adora dipingere, cucinare piatti tipici della sua terra e ha un talento naturale nel fare le imitazioni.

Giada Rumè (Catania)

E' una delle dieci finaliste di #MissItalia Social 2021. Ha 22 anni, è nata a Catania, ma vive a Torino. È una studentessa con la passione per la musica. Autoironica e umile, sogna di creare una famiglia e di diventare una donna indipendente.

Claudia Torchia (Potenza)

Ilaria Fiocchetti (Viterbo)

Chiara Manca (Oristano)

Ilaria Campanile (Napoli)

Francesca Ibba (Cagliari)

Paola Gambina (Menfi)

