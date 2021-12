Positive 23 concorrenti su 97, rinviata la finale di Miss Mondo. Claudia Motta in gara per l'Italia - FOTO - VIDEO

Il concorso Miss Mondo di quest’anno, in programma ieri sera a Porto Rico, è stato rinviato dopo che diverse persone legate all’evento, tra cui 23 delle 97 concorrenti, sono risultate positive al Covid-19. Lo ha annunciato il concorso sulla sua pagina Facebook, precisando che la finale sarà riprogrammata, sempre a Porto Rico, entro 90 giorni. Gli organizzatori hanno citato “l’interesse per la salute e la sicurezza dei concorrenti, del personale, dello staff e del pubblico in generale”.

Giovedì, in una conferenza stampa del Dipartimento della salute di Porto Rico, l’epidemiologa Melissa Marzán ha detto ai giornalisti che ci sono stati 38 casi positivi associati a Miss Mondo: 15 membri dello staff e 23 concorrenti. Ha confermato che gli organizzatori del concorso, non le autorità dell’isola, hanno deciso di rimandare l’appuntamento.

Miss Mondo: l'italiana in gara è la romana Claudia Motta

Si chiama Claudia Motta, è romana, bionda, occhi verde-castani, alta 1.75 e ha 21 anni la nuova miss Mondo Italia 2021, che rappresenterà il Bel Paese alle finali di Miss World a Porto Rico. Seconda è giunta Lucia La Paglia (Lazio) e terza Martina Ballardini (Veneto).

Claudia è "nata a Roma - fa sapere il concorso da Gallipoli, in Salento, dov'è stata eletta fra 25 concorrenti - e vive a Velletri con la sua famiglia, papà Stefano e mamma Alessandra dipendenti statali, e la sorella Alice, laureata in giurisprudenza". Lei frequenta il terzo anno di giurisprudenza, all'Università La Sapienza di Roma, in regola con gli esami nonostante i suoi impegni in tv, dove tra l'altro fa la showgirl nel programma Tiki Taka condotto da Piero Chiambretti. Parla l'inglese e "mastica" il tedesco, pratica fitness e danza frequentando fin da piccola l'Accademia Nazionale di Roma.

Adesso punta a un grande obiettivo, mai raggiunto prima da una miss italiana nella storia della kermesse internazionale di bellezza: vincere il titolo di Miss Word. Sui social il suo claim è "Memento Audere Semper".

"Credo tanto in me stessa ed ho sempre lottato per raggiungere i miei obiettivi", commenta la nuova reginetta: "Portorico mi aspetta, per regalare all'Italia quel successo mai raggiunto, a coronamento di un anno memorabili per i successi tricolori".

