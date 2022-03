Annamaria, novella Garibaldi... al contrario: dal Piemonte alla Sicilia in sella a un cavallo. Le foto della tappa cosentina

Anche solo pensare, coi tempi che corrono, di affrontare un viaggio dal Piemonte alla Sicilia può rasentare la follia. Il caro carburanti pesa come un macigno? E allora tanto vale una scelta faticosa ma certamente... green (ed economica).

Annamaria Bosshard ha 23 anni ed è partita da Gorzegno con tanto di cavalli e cane al seguito, con l'obiettivo di raggiungere a Butera in Sicilia. Una novella... Garibaldi (seppur stia percorrendo lo Stivale... al contrario rispetto al patriota) che, una volta completata l'impresa, avrà compiuto ben 2.000 chilometri. Il suo lungo viaggio è iniziato a settembre e l'obiettivo è raggiungere l'Isola, dove ha comprato un appezzamento di terra che consentirà a lei e al suo compagno di realizzare un sogno: una sorta di ranch in cui addestrare cavalli. Dal 9 marzo Annamaria è in Calabria e in questi giorni sta transitando dal Tirreno cosentino: Cetraro, Fuscaldo e soprattutto Paola. Sfruttando anche un clima non estivo ma comunque mite ha colto anche l'occasione di fare un tuffo in acqua (a Santa Maria del Cedro), dirigendosi, passando da Tortora, sempre più verso Sud. Non manca molto. Il suo obiettivo dista tanto così. Un viaggio faticoso, ma ne sarà valsa la pena.

Ha collaborato Francesco Maria Storino

© Riproduzione riservata