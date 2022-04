Domenica delle Palme, piazza San Pietro gremita: non accadeva da prima della pandemia

Papa Francesco è in piazza San Pietro, sul sagrato della Basilica per presiedere la messa in occasione della Domenica delle Palme. La piazza assolata ma con forte vento, è gremita dai fedeli. Non si vedeva dall’inizio della pandemia.

La messa è concelebrata da 35 cardinali, 30 vescovi e 280 sacerdoti. All’inizio Papa Francesco benedirà le palme e gli ulivi e, al termine della processione, darà il via alla messa, che apre la Settimana Santa. La processione si muove dal Braccio di Costantino.

La piazza allestita in occasione della celebrazione

Come da tradizione, la piazza è allestita da composizioni floreali. Sono stati distribuiti ramoscelli di ulivo che sono stati forniti dall’Associazione nazionale Città dell’Olio italiane, dai sindaci delle Città dell’Olio del Lazio e della Puglia, a cura della famiglia tarantina Caputo.

La fornitura di palme fenix è curata dall’Ufficio delle Celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. Non mancano neanche i «palmureli», foglie di palma intrecciate in modo artistico e benedette, provenienti da Sanremo.

Anche l’azienda vivaistica Flora Olanda di Roma ha reso possibile la sistemazione di grandi piante di ulivo vicino alle statue dei Santi Pietro e Paolo. Al termine della messa, dopo la recita dell’Angelus, è stato predisposto un percorso affinché il Pontefice faccia il giro dei fedeli a bordo della «papamobile».

