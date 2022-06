Paola Turci e Francesca Pascale si sposano sabato: la cerimonia a Montalcino

Si dovrebbero tenere a Montalcino, in provincia di Siena, le nozze tra la cantante Paola Turci e la compagna Francesca Pascale. Una relazione mai confermata o smentita dall’artista e dall’ex fidanzata di Silvio Berlusconi. Lo riferisce Leggo precisando che le nozze si dovrebbero tenere sabato 2 luglio.

"Auguri alle spose! Le nozze annunciate di Francesca Pascale e Paola Turci rappresentano un bel messaggio per quell'Italia che ha saputo fare passi avanti nei diritti civili e anche per tutti coloro che ancora si oppongono. Ci spiace solo non poterlo chiamare a pieno matrimonio ma unione civile. Un obiettivo su cui stiamo lavorando e che dovrebbe essere conquistato per una piena uguaglianza, ma su cui ad oggi nessuna forza politica si è mai impegnata. Anche Francesca Pascale ha sostenuto con noi il Referendum sul matrimonio Lgbt+, che trasformava le unioni civili in matrimonio. Referendum ora fermo in attesa d ella sentenza della Corte Costituzionale sulle eccezioni che il tribunale di Lucca, come noi, ha rilevato sulle discriminazioni delle persone Trans nel testo di legge sulle Unioni Civili". Lo dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoce partito Gay Lgbt+, solidale, ambientalista, liberale.

