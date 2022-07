Chi è Chiara Giuffrida, nuovo volto della Serie B su Helbiz LIVE. Protagonista all'Arena dello Stretto

Ha stregato tutti con il suo sorriso e con il suo volto telegenico. Un tocco di Sicilia ieri sera all'Arena dello Stretto di Reggio Calabria in occasione della presentazione del calendario della Serie B.

Lei è Chiara Giuffrida, 24 anni catanese d'origine, ma da sei anni milanese d’adozione. Da pochi giorni è il volto nuovo di Helbiz LIVE piattaforma per lo streaming di contenuti audiovisivi e include tutte le partite del Campionato di calcio della Serie B. Studi umanistici, diplomata al Liceo classico e laureata in “Linguaggi dei Media” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Giuffrida è stata la protagonista dell'evento di ieri insieme ai conduttori di Sky Marina Presello e Marco De Micheli.

Lavora come modella, ma il suo grande sogno è la televisione, ed affermarsi come conduttrice. Ha debuttato nel mondo televisivo con un reality sulla “vita da modella” a Class Tv, poi Miss Italia su La 7 e Colorado su Italia 1. La passione per lo sport, e soprattutto per il calcio e i motori, lehanno permesso di avviare la carriera giornalistica proprio in questo settore, sul canale Sportitalia.

