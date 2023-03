Andrea Ivanova, la donna con "le labbra più grandi del mondo" vende baci su Instagram

Andrea Ivanova è una giovane di 25 anni che vive a Sofia, in Bulgaria. Nel 2018 ha iniziato un processo di trasformazione attraverso interventi estetici per assomigliare a una bambola Bratz, i giocattoli americani lanciati nel 2001 da MGA Entertainment.

Andrea ha investito migliaia di euro per raggiungere l'ideale di bellezza che aveva in mente, tra cui riempimenti al mento, alla mascella e alle labbra, quest'ultime sono diventate così grandi da essere definite "le labbra più grandi del mondo". Per poter pagare gli interventi estetici, Andrea ha iniziato a vendere "baci" su Instagram e a svolgere altre attività su piattaforme social, con l'obiettivo di aumentare le dimensioni delle sue labbra e delle sue guance.

Anche se diversi medici hanno consigliato a Andrea di non iniettare più riempitivi nelle sue labbra, e nonostante le prese in giro che riceve online e di persona, la ragazza non vuole fermare i suoi interventi estetici sul suo viso, giustificandosi dicendo che sta seguendo i suoi gusti e i suoi ideali di bellezza per soddisfare se stessa e non le preoccupano le opinioni degli altri.

© Riproduzione riservata