Birra Messina porta a Milano il “Bar Meravigghia”. Colaspesce e Dimartino gli ospiti d'onore

E' stato inserito tra gli eventi della Design Week 2023, e per due giorni il Bar Meravigghia viene allestito all'interno nei Chiostri di Sant'Egidio a Milano. Un viaggio attraverso arte, cultura, gusto, musica e tradizione. Un omaggio alla Sicilia che attraverso la sua ricchezza e le sue storie autentiche non smette mai di sorprendere.

Al centro un marchio storico come Birra Messina, rilanciato da Heineken che, a livello nazionale lo ha sempre mantenuto a grandi livelli. Centinaia di visitatori nelle due serate milanesi cui prendono parte anche ospiti di eccezione. Come il sicilianissimo duo Colapesce Dimartino, due partecipazioni consecutive, con altrettanti successi, al Festival di Sanremo e protagonisti di un film uscito recentemente nelle sale cinematografiche.

Ma la rappresentanza siciliana in questa due giorni nel capoluogo lombardo è impreziosita da Ester Ferrigno e Antonio Fratantoni, protagonisti della decorazione di maioliche siciliane originali, che hanno composto l’installazione site-specific “mosaico di meravigghia”.

Ester Ferrigno, in arte Sterfe, è art director, illustratrice e divulgatrice siciliana. È su Instagram con il progetto sterfe_illustra, un contenitore di storie siciliane illustrate. L’utilizzo di colori vivi e vibranti fa viaggiare con l’immaginazione l’osservatore facendolo sentire direttamente in Sicilia.

Antonio Fratantoni vive a Santo Stefano di Camastra, città di antica tradizione ceramica, dove lavora nella storica azienda di famiglia sperimentando tecniche innovative nelle forme e nei decori, senza mai tralasciare i riferimenti all’antica tradizione della ceramica stefanese.

I due artisti siciliani hanno presentato in anteprima al pubblico di "Bar Meravigghia" i nuovi bicchieri in edizione limitata che hanno disegnato per Birra Messina ispirandosi al Barocco di Noto e alle Pigne di Santo Stefano di Camastra. Saranno disponibili al pubblico a partire dal 2 maggio

Altra protagonista, Eva Riccobono, modella siciliana di fama internazionale. Ha calcato le passerelle delle più prestigiose case di moda al mondo, conquistando il pubblico non solo con la sua bellezza ma anche con la sua autenticità.

Di origini messinesi, l'ospite della serata di sabato Marco De Vincenzo, nuovo direttore creativo di Etro. E' riconosciuto a livello internazionale come una delle voci più originali e interessanti della moda contemporanea.

Una birra nata a Messina che ha varcato i confini

Nata a Messina nel 1923, Birra Messina viene prodotta a Massafra dal 1999. Nel 2019 nasce Birra Messina Cristalli di Sale, prodotta in parte a Massafra ed in parte a Messina, grazie ad una partnership con Birrificio Messina, una Cooperativa fondata da 15 caparbi mastri birrai a seguito della chiusura dello storico birrificio di via Bonino. Birra Messina Cristalli di Sale è una lager prodotta con sale delle saline di Trapani. L’accordo tra Heineken e i 15 soci della Cooperativa prevede sia la produzione della nuova ricetta Birra Messina Cristalli di Sale, per la massima quantità compatibile con la capacità produttiva del birrificio partner, sia la distribuzione delle birre attualmente prodotte dalla Cooperativa attraverso la rete commerciale del gruppo Heineken.

