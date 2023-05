Bryan Johnson si inietta il sangue del figlio 17enne: l'imprenditore che sogna l'eterna giovinezza

Bryan Johnson, un imprenditore nel ramo tecnologico di 45 anni, sta spendendo 2 milioni di dollari all'anno nel suo tentativo di mantenere la sua giovinezza. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Johnson ha coinvolto suo figlio diciassettenne Talmage come donatore di sangue personale, o "blood boy". Questo controverso trattamento prevede trasfusioni di sangue da donatori giovani a persone più anziane come tecnica antinvecchiamento.

In una clinica vicino a Dallas, Bryan, il padre di 70 anni Richard e Talmage hanno partecipato a un trattamento di scambio di sangue tri-generazionale. Normalmente, Johnson riceve plasma da un donatore anonimo, ma questa volta Talmage ha fornito un litro del suo sangue. Dopo averlo donato, il plasma di Talmage viene trasfuso nelle vene di Johnson.

La tecnica di scambio di plasma ha suscitato interesse dopo che esperimenti scientifici, in cui era stato creato un sistema circolatorio condiviso tra topi giovani e anziani, hanno mostrato risultati promettenti. Tuttavia, mancano ancora dati convincenti derivati da studi sull'uomo per confermare l'efficacia di queste tecniche, pertanto molte figure del mondo della ricerca le ritengono ancora non definitivamente provate.

Johnson, che ha fatto fortuna vendendo la sua azienda di elaborazione dei pagamenti Braintree a EBay per 800 milioni di dollari in contanti, segue una rigorosa routine giornaliera che include l'esercizio fisico strategico, una dieta vegana a basso contenuto calorico e l'uso di integratori.

Il suo obiettivo è mantenere tutti i suoi organi principali, incluso il cervello, il fegato, i reni, i denti, la pelle, i capelli, il pene e il retto, funzionanti come se avesse ancora la sua età adolescenziale. Johnson sostiene che questi costosi trattamenti lo hanno già avvicinato alla fonte della giovinezza, con il cuore di un 37enne e la pelle di un 28enne.

Tutto ciò fa parte di un'iniziativa antinvecchiamento chiamata Project Blueprint, fondata da Johnson stesso, che incoraggia i suoi seguaci a misurare quotidianamente il loro peso, l'indice di massa corporea, il grasso corporeo, i livelli di glucosio nel sangue e le variazioni della frequenza cardiaca.

