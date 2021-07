Wimbledon, Federer elimina Norrie al quarto set: affronterà Sonego. Kyrgios si ritira

Roger Federer approda agli ottavi di finale di Wimbledon dopo aver superato il tennista ingleseCameron Norrie con il punteggio di 6-4 6-4 5-7 6-4. Il campione svizzero, che tra poco più di un mese spegnerà 40 candeline, affronterà ora l’italiano Lorenzo Sonego, numero 27 del mondo, vittorioso sull'australiano Duckworth 6-3 6-4 6-4. Felix Auger-Aliassime raggiunge gli ottavi di Wimbledon. Perso il primo set per 2-6 e vinto il secondo per 6-1, il canadese numero 16 del tabellone ha usufruito del ritiro per infortunio (problema agli addominali) di Nick Kyrgios. Avanti anche Hubert Hurkacz (n.14), che regola Bublik 6-3 6-4 6-2.

Sinner fa un passo indietro

Jannik Sinner, che per continuare a crescere sceglie di non partire per Tokyo, lasciando il suo pass olimpico all’altrettanto giovanissimo Lorenzo Musetti. «Non è stata una decisione facile da prendere ma ho scelto di non partecipare ai Giochi - ha annunciato l’altoatesino sui social -. Rappresentare il mio Paese è un onore e privilegio e spero di poterlo fare per tanti anni, ma ho notato di non aver giocato il mio miglior tennis negli ultimi tornei e quindi devo concentrarmi sulla mia crescita. Sento che questa sia la decisione migliore per il mio futuro».

