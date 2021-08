Serie A, l'Atalanta è già grande con... Piccoli (1-2). La Lazio piace: 3-1 all'Empoli

Torino-Atalanta 1-2

Inizia col piede giusto la stagione bergamasca. Atalanta corsara a Torino grazie a... un insospettabile. Il centravanti sfornato dal vivaio, Piccoli, che è entrato nella ripresa al posto di Gosens e ha trovato il gol del definitivo 2-1. La gara l'aveva sbloccata il solito Muriel, mentre Belotti (entrato dalla panchina), aveva trovato la rete del momentaneo 1-1

Il tabellino

Marcatori: 6' pt Muriel, 34' st Belotti, 47' Piccoli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer (29' st Izzo), Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic (1' st Rincon), Aina; Linetty, Pjaca (29' st Verdi); Sanabria (20' st Belotti). (1 Berisha, 89 Gemello, 6 Segre, 8 Baselli, 23 Rauti, 27 Vojvoda, 70 Warming, 99 Buongiorno). All. Paro (Juric squalificato). Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral (38' st Lovato), Palomino; Maehle, Pessina, Pasalic, Gosens (38' st Piccoli); Malinovskyi (31' st Pezzella); Ilicic (11' st Miranchuk), Muriel (11' st Lammers). (31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 42 Scalvini, 60 Da Riva). All. Gasperini. Arbitro: Chiffi di Padova. Angoli: 5-1 per il Torino. Recupero: 1' e 4'. Ammoniti: Demiral, Rincon, Bremer e Musso

Empoli-Lazio 1-3

La nuova Lazio di Sarri vince all’esordio nella prima giornata di Serie A, battendo l’Empoli per 3-1 in trasferta, con il ritorno dei tifosi sugli spalti. I toscani neopromossi erano andati subito in vantaggio con Bandinelli, ma i biancocelesti hanno ribaltato il risultato già nel primo tempo. Milinkovic-Savic aggancia il pareggio, Lazzari centra la rimonta e infine Immobile chiude la partita su calcio di rigore. Al Castellani, dove il tecnico toscano ritrova le sue origini, il sarrismo sembra pervadere la partita. L’Empoli trova il gol immediato, la Lazio risponde con una pronta reazione. Al 4' Bandinelli sorprende gli avversari con un’accelerata e fredda Reina per l’1-0. Neanche il tempo di festeggiare che arriva il pareggio biancoceleste, firmato due minuti dopo da Milinkovic-Savic di testa, su assist del ritrovato Felipe Anderson. Gli uomini di Andreazzoli continuano ad attaccare senza timori e disputano un primo tempo di personalità: Mancuso sfiora di un soffio il nuovo vantaggio e Bandinelli, dopo la rete, scheggia il palo.

Il tabellino

Marcatori: nel pt 4' Bandinelli, 6' Milinkovic Savic, 31' Lazzeri, 41' Immobile (rig.).

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (37' st Fiamozzi), Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas (31' st Zurkovski), Ricci, Bandinelli (25' st Henderson); Bajrami; Mancuso (37' st La Mantia), Cutrone (31' st Crociata) (1 Brignoli, 4 Canestrelli, 33 Luperto, 42 Viti, 5 Stulac, 23 Asllani, 17 Ekong). All.: Andreazzoli. Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic (25' st A. Anderson), Leiva (37' st Escalante), Akpa (1' st Luis Alberto); Pedro (15' st Raul Moro), Immobile (37' st Muriqi), Felipe Anderson (31 Adamonis, 1 Strakosha, 4 Patric, 26 Radu, 77 Marusic, 18 Romero, 20 Caiceido). All.: Sarri. Arbitro: Sozza di Seregno. Angoli: 5 a 3 per l’Empoli. Recupero: 0' e 4'. Ammoniti: Leiva, Stojanovic, Ismajli

© Riproduzione riservata