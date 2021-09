Serie A, Milan in testa grazie a Maldini (junior) e Diaz. Inter-Atalanta, pari scintillante. Rimonta Genoa FOTO E TABELLINI

Niente male l'antipasto della sesta giornata di serie A. Che qualcosa sarebbe successo era nell'aria già da prima, tenendo conto che in programma c'erano le gare delle due milanesi. Ma i tre anticipi sono andati ben oltre le aspettative, sin dal “battesimo” rossonero. E restando in tema di cerimonie, a La Spezia è stato celebrato il primo gol in serie A di Daniel Maldini con tutto ciò che ne è conseguito in termini di paragoni con i predecessori... familiari. il baby trequartista rossonero ha rotto il ghiaccio prima del pari momentaneo di Verde. Controsorpasso targato Brahin Diaz, decisivo anche quando subentra dalla panchina: 1-2 il finale. Non meno emozionante il derby... a tinte nerazzurre tra Inter e Atalanta, gara in cui si è passati dall'1 al 2 (per poi tornare e rimanere sul pareggio) nel giro 2-3 minuti. Dopo il vantaggio di Lautaro Martinez, il gol capolavoro di Malinovsky e il controsorpasso bergamasco firmato Toloi. Replica interista affidata a Dzeko. Nella parte finale del match, l'Inter ha il match-ball grazie a un penalty ma dagli 11 metri si presenta Dimarco. Che sbaglia, guadagnandosi le maledizioni dei fantacalcisti. Nemmeno il tempo di metabolizzare l'errore, che dall'altra parte Piccoli trova la rete del 3-2 (con la complicità di Handanovic). Una gioia vanificata dal Var. Si resta sul 2-2.

In serata l'ennesima gara tutta bollicine, da vivere sulle montagne russe. Genoa e Verona si scornano, ma alla fine ne vien fuori un pari (3-3). Simeone apre le danze e Barak (sul dischetto) appesantisce il carico prima della clamorosa rimonta dei Grifoni: prima Criscito (altro rigore) e poi Destro (doppietta) completano la rimonta, ma a gelare tutti ci pensa un Kalinic in stato di grazia che, dopo la doppietta alla Salernitana, colpisce anche i rossoblù. Tutto qui? No, perché il momentaneo 3-2, Destro, lo realizza... con una bottiglietta in mano! La degna conclusione di una giornata carica di emozioni.

Ecco le partite del sesto turno... e dove vederle

Spezia-Milan 1-2

Marcatori: 3' st Maldini, 35'st Verde, 41'st Diaz.

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet 5.5; Amian 6, Hristov 5, Nikolaou 5.5, Bastoni 6.5; Bourabia 6, Sala 5.5 (20'st Verde 6.5); Antiste 5.5 (20'st Manaj 6), Maggiore 5 (20'st Ferrer 6), Gyasi 5.5 (34'st Strelec sv); Nzola 5. Allenatore: Thiago Motta 6.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Kalulu 6.5 (27' st Calabria 6), Tomori 6.5, Romagnoli 6, Hernandez 6.5; Tonali 6.5, Kessie 6 (37'st Diaz 7); Saelemaekers 6.5, Maldini 7 (14'st Bennacer 6), Rebic 5.5 (1'st Leao 6.5); Giroud 5.5 (1'st Pellegri 6). Allenatore: Pioli 7.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6

Inter-Atalanta 2-2

Marcatori: 5' pt Lautaro Martinez, 30' pt Malinovskyi, 38' pt Toloi, 26' st Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic 5; Skriniar 5.5, De Vrij 5.5, Bastoni 5.5 (12' st Dimarco 5); Darmian 6 (12' st Dumfries 6), Barella 6.5 (44' st Satriano sv), Brozovic 6, Calhanoglu 5.5 (12' st Vecino 6), Perisic 6; Dzeko 7, Lautaro Martinez 7 (36' st Sanchez sv). Allenatore: Inzaghi 6

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6.5; Toloi 7, Demiral 5, Palomino 6.5 (25' st Maehle 6); Zappacosta 6 (32' st Pasalic sv), De Roon 6, Freuler 5.5, Gosens 6; Pessina 6 (18' st Djimsiti 6), Malinovskyi 7.5 (17' st Ilicic 6); Zapata 6.5 (17' st Piccoli 6.5). Allenatore: Gasperini 6.5.

ARBITRO: Maresca di Napoli 5.5

Genoa-Verona 3-3

Marcatori: 8'pt Simeone; 4'st Barak (R), 32' st Criscito (R), 35' e 40'st Destro, 46'st Kalinic

GENOA (4-2-3-1): Sirigu 7; Cambiaso 5 (1'st Pandev 6.5), Maksimovic 5 (9'st Bani 6), Biraschi 6 (19'st Ghiglione 6), Criscito 6.5; Badelj 5, Rovella 6.5; Kallon 5.5 (13'st Ekuban 6), Melegoni 6 (1'st Behrami 6), Fares 5; Destro 8. Allenatore: Ballardini 6.

VERONA (3-4-1-2): Montipò 6; Casale 6.5, Gunter 5, Dawidowicz 5; Faraoni 6.5 (29'st Magnani 6), Tameze 6 (20'st Bessa 6), Ilic 6.5, Lazovic 5.5 (1'st Sutalo 5.5); Barak 6.5; Lasagna 5.5 (38'st Caprari sv), Simeone 7.5 (20'st Kalinic 7). Allenatore: Tudor 6.

ARBITRO: Doveri di Roma 6

