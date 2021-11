Che Fiorentina! Milan steso da super Vlahovic. Juventus, con la Lazio vittoria di rigore

Fiorentina-Milan 4-3

RETI: 14' pt Duncan, 45' pt Saponara, 15' e 40' st Vlahovic, 17', 22' st Ibrahimovic, 51'st aut. Venuti.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6.5; Odriozola 6, Venuti 6, Igor 5.5, Biraghi 5.5; Bonaventura 5 (24'st Castrovilli 6), Torreira 6, Duncan 6.5 (47'st Maleh sv); Callejon 6 (24'st Gonzalez 6), Vlahovic 7, Saponara 7. In panchina: Rosati, Cerofolini, Terzic, Frison, Distefano, Benassi, Amrabat, Sottil, Munteanu. Allenatore: Italiano 6.5.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 4.5; Kalulu 6 (11' st Florenzi 6), Gabbia 5.5, Tomori 5.5, Hernandez 6.5; Tonali 6.5 (29' st Bennacer 5.5), Kessie 5.5; Saelemaekers 6 (11' st Messias 5), Brahim Diaz 6.5 (11' st Giroud 5), Leao 5.5 (35' st. Krunic sv); Ibrahimovic 6. In panchina: Mirante, Desplanches, Ballo-Tourè, Bakayoko, Romagnoli, Pellegri. Allenatore: Pioli 5

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 5.5

NOTE: serata fredda, nebbia, terreno in buone condizioni. Spettatori: 32567 Incasso: 862863,51 euro. Ammoniti: Castrovilli, Hernandez. Angoli 6-5 per il Milan. Recupero: 1', 6'.

FIRENZE - Impresa clamorosa della Fiorentina, che batte il Milan 4-3 e lo costringe alla prima sconfitta in campionato dopo tredici giornate. Cade quindi l’imbattibilità della squadra di Pioli sotto i colpi di Vlahovic (doppietta), Duncan e Saponara, che rendono inutile la doppietta di Ibrahimovic e l’autogol nel finale di di Venuti. Non è bastato il cuore e il carattere ai rossoneri, andati sotto addirittura di tre gol ma incapaci di completare la rimonta dopo la scossa data dallo svedese. Domani il Napoli avrà la possibilità di tornare primo in solitaria, ma per farlo non dovrà perdere il big match con l’Inter. Nel frattempo la squadra di Italiano continua a sognare l’Europa, raggiungendo Lazio e Juve a quota 21 punti.

Lazio-Juventus 0-2

RETI: 23' pt rig, 38' st rig Bonucci.

LAZIO (4-3-3): Reina 5; Lazzari 5.5, Luiz Felipe 6, Acerbi 6.5, Hysaj 5.5; Milinkovic-Savic 6, Cataldi 5 (29'st Basic 6), Luis Alberto 5.5; Anderson 6 (30'st Moro 6), Pedro 5.5, Zaccagni 5.5 (20'st Muriqi 5.5). In panchina: Strakosha, Patric, Escalante, Leiva, Akpa Akpro, Bezzana, Vavro, Radu, Adamonis. Allenatore: Sarri 5.5.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Danilo sv (15'pt Kulusevski 6), Bonucci 7.5, De Ligt 6.5, Pellegrini 6; Cuadrado 6, McKennie 6.5, Locatelli 6.5 (44'st Bentancur sv), Rabiot 6.5; Chiesa 7, Morata 6.5 (29'st Kean 6.5). In panchina: Perin, Pinsoglio, Arthur, Alex Sandro, Kaio Jorge, Rugani. Allenatore: Allegri 6.5.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 5.5. RETI: 23'pt rig, 38'st rig Bonucci

NOTE: serata mite, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Cuadrado, Hysaj, Reina, Luis Alberto, Allegri e Sarri. Angoli: 3-2. Recupero 4'pt, 4+2'st.

ROMA - La Juventus si prende una vittoria pesantissima e di gran carattere nel big match contro la Lazio. All’Olimpico finisce 2-0 grazie alla doppietta di rigore firmata da Bonucci. Un successo fondamentale che permette ad Allegri di agganciare Sarri al quinto posto della classifica a quota 21 punti, rianimando le speranze di risalita dei bianconeri.

Atalanta-Spezia 5-2

RETI: 11'pt Nzola, 18'pt Pasalic, 38'pt rig. Zapata, 41'pt Pasalic, 38'pt Muriel, 44'st Malinovskyi, 46'st Nzola

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 6, Palomino 6.5, Djimsiti 6.5; Zappacosta 7 (41'st Scalvini sv), De Roon 6.5, Koopmeiners 6 (15' st Pessina 6), Maehle 6.5; Pasalic 8 (41'st Piccoli sv); Ilicic 6 (15'st Malinovskyi 6), 15, Zapata 7.5 (34'st Muriel 6.5). In panchina: Rossi, Sportiello, Freuler, Pezzella, Demiral, Miranchuk. Allenatore: Gasperini 7.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel 5: Amian 5, Erlic 4.5, Hristov 5, Bastoni 5; Kovalenko 5.5 (19'st Colley 6), Sala 5 (19'st Reca 6); Verde 6 (6'st Manaj 5.5), Maggiore 5.5, Gyasi 5.5 (36'st Podgoreanu sv); Nzola 7. In panchina: Zoet, Zovko, Kiwior, Ferrer, Antiste, Salcedo, Nguiamba, Strelec. Allenatore: Motta 5.

ARBITRO: Abisso di Palermo

NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni, spettatori 10.744. Ammoniti: Gyasi, Koopmeiners, Sala, Hristov, Pasalic. Angoli: 0-5. Recupero: 2', 3'.

BERGAMO - L’Atalanta torna a conquistare tre punti davanti al proprio pubblico dopo due mesi di astinenza. Un successo importante che, almeno per un giorno, proietta i nerazzurri al terzo posto e a quota 25, a pari punti con l’Inter. Settima vittoria stagionale per la squadra di Gian Piero Gasperini, contro lo Spezia finisce 5-2: decisive le reti di Zapata, Muriel, Malinovsky e la doppietta di Mario Pasalic. Inutile il gol in apertura di Nzola su errore di Musso (il numero 18 dei liguri ha messo a segno una doppietta in pieno recupero), alla fine gli orobici fanno festa: ottavo ko per la squadra di Thiago Motta, ferma a quota 11 punti e in sedicesima posizione.

