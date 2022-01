Addio Gianni Di Marzio, muore a 82 lo scopritore di Maradona e CR7. Il Seminatore d'oro fece grandi Cosenza e Catanzaro

Scoprì Diego Armando Maradona, suggerendone l'acquisto al presidente del Napoli, Ferlaino (operazione che andò in porto tempo dopo) e segnalò per primo Cristiano Ronaldo. Basterebbe questo per spiegare l'impatto di Gianni Di Marzio sul mondo del calcio. Se ne va a 82 anni e lascia un tesoro inestimabile di campionati vinti (da tecnico e direttore sportivo), talenti portati alla luce e collaborazioni proficue con società italiane ed estere. Un pedigree lunghissimo, arricchito... dal figlio Gianluca, opinionista di punta di Sky Sport e da anni re del calciomercato. È stato proprio lui ad annunciate su Twitter la scomparsa del papà, che ha ricordato con un messaggio dolcissimo.

E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego ❤️ sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai ??? @misterdimarzio — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 22, 2022

Gli anni calabresi, l'amore per Napoli e la collaborazione con Zamparini

Il rapporto tra Cosenza e Catanzaro, da sempre, è contraddistinto da una grande rivalità calcistica. Difficile, impossibile trovare un punto d'incontro. L'unico tentativo di trait d'union è stato proprio Gianni Di Marzio, che riuscì a vincere con le due società. Non si è mai sbilanciato su quale squadra abbia amato di più, ma non per questo è riuscito a scontentare entrambe. Sia in riva al Crati che nella città tra i due mari, ricordano perfettamente il passaggio del Seminatore d'oro (premio che vinse due volte e che veniva attribuito all'allenatore che più si distingueva in una stagione calcistica).

La carriera

Smise di giocare presto a causa di un infortunio ed è proprio da tecnico che è iniziato la sua scalata verso l'olimpo calcistico. Iniziò la carriera nell'Internapoli, prima di passare alla Nocerina, alla Juve Stabia e al Brindisi. Ma è in Calabria, come detto, che collezionò i risultati più prestigiosi da allenatore. A Catanzaro, nel 1976, conquistò la promozione in A (sfiorata l'anno prima nella finale contro il Verona). Poi il biennio con il Napoli (ed è proprio all'epoca che iniziò a insinuare il tarlo Maradona al patron Ferlaino) dal 1977 al 1979, coinciso con una finale di Coppa Italia, prima di allenare in B Genoa e Lecce e, soprattutto, prima di portare anche il Catania in serie A. Dopo la parentesi con il Padova il ritorno in Calabria, a Cosenza, prima da allenatore e poi da dirigente: in riva al Crati, fa la storia. Ha lavorato per il Palermo di Zamparini e come responsabile dell'area scouting della Juventus. Da segnalare anche un'esperienza all'estero, nel Queens Park Ranger.

