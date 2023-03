Verso Italia-Ucraina Under 21 a Reggio, convocati Fabbian e Pierozzi. Niente Florenzi

Tra dieci giorni Reggio si tingerà di azzurro in occasione dell'arrivo della Nazionale Under 21. Per l'occasione, il ct Nicolato ha convocato i due beniamini di casa (il difensore Pierozzi e il centrocampista Fabbian) ma non ha, al momento, preso in considerazione Florenzi del Cosenza, elemento che si sta mettendo in grande evidenza ormai dallo scorso anno. La concorrenza di elementi come Fagioli, Miretti e Bove non ha certamente aiutato. Ma c'è da scommettere che verrà anche il turno del 21enne sardo, anima e cuore della squadra rossoblù impegnata nella corsa per non retrocedere e ancora in vita anche grazie alle giocate di Florenzi.

La lista dei convocati di Nicolato

L'Under 21 disputerà, in vista dell'Europeo, due test generali: il 24 marzo a Backa Topola contro la Serbia e, appunto, il 27 a Reggio contro l'Ucraina.

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone);

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Diego Coppola (Verona), Antonino Gallo (Lecce), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese), Mattia Viti (Nizza);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Reading), Salvatore Esposito (Spezia), Giovanni Fabbian (Reggina), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Bruno Zapelli (Belgrano);

Attaccanti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Samuele Mulattieri (Frosinone), Gaetano Pio Oristanio (Volendam)

