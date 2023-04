Il Milan frena anche a Bologna, 1-1 al Dall'Ara

Bologna-Milan 1-1

MARCATORI: 1' pt Sansone, 40' pt Pobega.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6.5; Posch 6.5, Soumaoro 6, Lucumì 6.5, Kyriakopoulos 6; Ferguson 6, Schouten 5.5 (40' st Medel sv), Dominguez 5.5; Aebischer 6 (28' st Moro 6), Sansone 7 (12' st Zirkzee), Barrow 6 (28' st Lykogiannis 6). In panchina: Bardi, Sosa, Bonifazi, Pyythia, De Silvestri, Ravaglia, Amey. Allenatore: Thiago Motta 6

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 6 (12' st Calabria 6), Kalulu 5, Thiaw 6 (36' st Gabbia sv), Ballo-Tourè 6; Vranckx 5, Pobega 7; Saelemaekers 6 (12' st Messias 6), De Ketelaere 6 (25' st Diaz 6), Rebic 6; Origi 5 (25' st Leao 6). In panchina: Tatarusanu, Mirante, Bennacer, Adli, Tonali, Giroud, Bakayoko, Hernandez, Tomori, Krunic. Allenatore: Pioli 6

ARBITRO: Massa di Imperia 5

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Florenzi, Posch, Dominguez, Calabria, Pobega, Kyriakopoulos. Angoli 2-6. Recupero 1', 3'.

Il mega turnover di Stefano Pioli non viene ripagato e il Milan frena anche in casa del Bologna. Al Dall’Ara finisce 1-1 la sfida valevole per la 30esima giornata, con la rete iniziale di Sansone pareggiata da Pobega. Neanche Leao e Brahim Diaz, entrati a 20' dalla fine, sono riusciti a cambiare le sorti dei rossoneri, che raggiungono la Roma a quota 53 punti perdendo la possibilità di riprendersi momentaneamente il terzo posto. Quinto risultato utile di fila invece per la squadra di Thiago Motta, che sale a 44 in classifica agganciando per ora la Juventus.

Passano appena 34 secondi dal fischio d’inizio e gli emiliani sbloccano subito le marcature grazie alla zampata di Sansone, che anticipa Kalulu sul cross basso di Posch e infila Maignan sotto la traversa per l’immediato 1-0. I rossoneri, colpiti a freddo e scesi in campo con una formazione totalmente rimaneggiata rispetto alla sfida di Champions contro il Napoli (solo Maignan confermato), provano ad uscire dal guscio con il passare dei minuti: in pochi istanti, a ridosso di metà frazione, ci prova Rebic di testa e poi Florenzi direttamente su punizione, ma in entrambi i casi Skorupski è bravo a dire di no. Al 40', invece, il portiere rossoblu non può nulla sulla conclusione di Pobega, bravo con il mancino a disegnare la traiettoria vincente per l’1-1. Nella ripresa il match resta molto equilibrato e combattuto, ma nella prima mezz'ora non succede praticamente nulla. Entrando nel quarto d’ora finale il Milan prova ad accelerare i ritmi, dopo diversi cambi operati da Pioli, e nel giro di pochi istanti costruisce due grandi opportunità: prima Rebic mette a lato di un soffio dopo un rimpallo sotto porta, neanche un minuto più tardi invece Pobega calcia di mancino a botta sicura venendo respinto da Lykogiannis. All’84' ci prova anche Brahim Diaz calciando alto da ottima posizione, mentre a tempo quasi scaduto i rossoneri protestano veementemente per un tocco di mano in area di Lucumì, non punito nè dall’arbitro nè dal Var.

© Riproduzione riservata