L'Itas Trentino di Lavia e Laurenzano vince lo scudetto: 3-0 sulla Lube

L’Itas Trentino ha vinto lo scudetto di volley imponendosi in gara 5 sulla Lube Civitanova con il punteggio di per 3-0. Questi i parziali: 25-20, 25-20, 25-19. Le due squadre erano sul 2-2 dopo le prime quattro gare di finale. Si tratta del quinto scudetto per la squadra allenata da coach Lorenzetti che può contare in rosa sui due rossanesi Daniele Lavia e Gabriele Laurenzano (2003, al primo anno con Trento).

Calabria sul tetto d'Italia

La Calabria della pallavolo sale sul tetto d’Italia. Dopo gli straordinari successi ottenuti dalla Tonno Callipo autrice di un incredibile triplete (campionato e promozione in SuperLega, Coppa Italia e Supercoppa), ieri sera la serata tricolore di Trentino Volley. Quinto scudetto per la compagine gialloblù che non vinceva il campionato italiano dal 2015. Grandissimi protagonisti i due giovani alfieri calabresi Daniele Lavia e Gabriele Laurenzano. Entrambi di Corigliano Rossano, il primo schiacciatore classe 1999 già campione d’Europa e del Mondo con la nazionale. Il secondo, libero classe 2003, al suo primo anno a Trento e futuro interprete del ruolo anche in azzurro. Una storia bellissima quella di questi due ragazzi che portano in alto il nome della Calabria giocando da titolari in uno dei club più blasonati al mondo.

