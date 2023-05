Bologna super a Cremona. Grigiorossi (quasi) in B. Tris Atalanta al Verona

Cremonese 1

Bologna 5

Marcatori: 13' Arnautovic, 26' Ferguson, 46' Posch, 18'st Orsolini, 35'st Sansone, 46'st Ciofani

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi 5; Sernicola 5.5 (31'st Afena-Gyan 6), Chiriches 6 (13'st Lochoshvili 6), Vasquez 6, Valeri 5; Castagnetti 5.5 (25'st Quagliata 6), Meité 5; Pickel 5, Galdames 6 (1'st Buonaiuto 5), Okereke 5; Tsadjout 5 (1'st Ciofani 6.5). In panchina: Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Ghiglione, Acella, Ferrari. Allenatore: Ballardini 5.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 7 (20'st De Silvestri 6), Bonifazi 6, Lucumi 6, Cambiaso 6.5; Schouten 6.5 (20'st Medel 6), Dominguez 6.5 (13'st Moro 6); Orsolini 6, Ferguson 7 (13'st Aebischer 6), Barrow 6.5; Arnautovic 7 (31'st Sansone 7). In panchina: Bardi, Ravaglia, Sosa, Zirkzee, Lykogiannis, Pyythia. Allenatore: Thiago Motta 7.

Arbitro: Valeri di Roma 7

Note: giornata piovosa, terreno in buone condizioni. Spettatori 11140. Espulsi: Orsolini al 28'st per doppia ammonizione. Ammoniti: Orsolini, Buonaiuto. Angoli 9-3 per il Bologna. Recupero pt 2'; st 2'.

Il Bologna passeggia a Cremona e prosegue la sua corsa verso la parte sinistra della classifica. Un 5-1 in totale controllo, una prestazione eccellente della formazione di Thiago Motta allo Zini contro una Cremonese ormai rassegnata alla retrocessione in serie B, per la quale basta che uno tra Verona e Spezia faccia almeno un pari Il Bologna ha ucciso in fretta la gara prendendo possesso della metà campo della Cremonese fin dalle prime battute. Il tridente Barrow, Arnautovic e Orsolini ha tenuto in costante apprensione la difesa dei padroni di casa e non è servito molto tempo per il primo gol. Cross dalla sinistra di Barrow e colpo di testa ravvicinato di Marko Arnautovic che ritrova il gol dopo un lungo periodo di astinenza (complici i molteplici infortuni). Ci si aspetta la reazione della Cremonese e invece è ancora il Bologna a comandare le operazioni. Al 27' arriva il colpo del virtuale ko firmato da Ferguson che risolve facilmente una mischia senza lasciare scampo a Carnesecchi. La squadra di Ballardini ha l’unica occasione del primo tempo, ma sul cross di Valeri è Okereke che spedisce alto di testa da buona posizione. Ma il dominio bolognese è totale e nel primo minuto di recupero del primo tempo arriva il tris firmato dal solito Posch che sfrutta al meglio un’uscita a vuoto di Carnesecchi. L a ripresa non cambia di molto il canovaccio. Il Bologna continua a spingere nonostante i cambi offensivi della Cremonese. Sul filo del fuorigioco arriva il gol del 4-0 firmato da Orsolini bravo a saltare Carnesecchi e a realizzare. Orsolini che poco dopo esce di scena per espulsione, ingenua, per doppia ammonizione. Nel finale di gara arriva la rete del 5-0 firmata da Sansone che fa scattare la contestazione dei tifosi di casa, non mitigata dal gol al primo minuto di recupero del capitano Ciofani con un bel destro al volo da centro area.

Atalanta 3

Verona 1

Marcatori: 11'pt Lazovic, 22'pt Zappacosta, 8'st Pasalic, 17'st Hojlund

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 6.5, Scalvini 5.5, Djimsiti 6.5; Maehle 6, Koopmeiners 6, De Roon 6.5, Zappacosta 7 (11'st Okoli 6); Pasalic 7 (31'st Ederson 6), Muriel 6 (11'st Lookman 6.5); Hojlund 7 (41'st Demiral sv). In panchina: Musso, Rossi, Ederson, Demiral, Colombo, Bernasconi, De Nipoti. Allenatore: Gasperini 6.5

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 4.5; Ceccherini 6 (34'st Coppola sv), Hien 5.5, Cabal 6; Terracciano 6.5 (20'st Verdi 6), Tameze 5.5 (34'st Abildgaard sv), Sulemana 6.5, Depaoli 5.5; Ngonge 5, Lazovic 6.5 ; Djuric 5 (20'st Gaich 6). In panchina: Berardi, Perilli, Zeefuik, Veloso, Hrustic, Magnani, Braaf, Kallon. Allenatore: Zaffaroni 5.5

Arbitro: Sozza di Seregno 6

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 9.202. Ammoniti: Koopmeiners, Hien, Depaoli, Faraoni. Angoli: 6-3. Recupero: 1'pt, 5'st.

L’Atalanta torna al successo nel match interno contro il Verona, 3-1 il risultato finale in favore dei nerazzurri: decisive le reti di Zappacosta, Pasalic e Hojlund, inutile la rete iniziale di Lazovic. Rimane aperta la corsa al quarto posto, in attesa della Lazio, ora a quota 4+ dagli orobici. Nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto contro l’Inter, mentre il Verona sfiderà l’Empoli. È stata una gara fisica, soprattutto nella prima frazione. Nonostante l’assenza di Zapata, Gian Piero Gasperini ha voluto giocarsela con l’attacco pesante: Hojlund unica punta con Muriel e Pasalic a supporto. Modulo speculare per il duo Bocchetti-Zaffaroni: Djuric a reggere il reparto offensivo con Lazovic e Ngonge sulla trequarti. La gara si è accesa immediatamente con lo stesso Lazovic: prima la conclusione di prima intenzione uscita di poco, poi il diagonale vincente per l'1-0 gialloblù all’11' del primo tempo. L’Atalanta ha risposto immediatamente, al 22' è arrivata la conclusione dalla distanza di Zappacosta per la rete del pareggio. Il gol ha ribaltato l’inerzia, Hojlund ha sfiorato il sorpasso con un colpo di testa arrivato su calcio di punizione battuto da Luis Muriel. La gara è cambiata nuovamente nella ripresa quando all’8' Pasalic ha sfruttato un errore in fase di impostazione di Montipò: il croato ha scippato il pallone al portiere scaligero per poi depositare in rete il gol del 2-1. La disattenzione ha spalancato la strada ai padroni di casa, Hojlund alla prima conclusione utile - arrivata al 17' della ripresa - ha trovato la terza rete di giornata. Il doppio vantaggio però non ha frenato un Verona propositivo: prima Sulemana ha colpito la traversa, poi Gaich - su un erroraccio di Scalvini - ha colpito il palo anticipando Sportiello in scivolata. Finisce 3-1, l’Atalanta resta in corsa Champions, il Verona rischia grosso rimanendo terzultimo con solo due giornate ancora da giocare.

© Riproduzione riservata