L'Isola dei Famosi: chi è Jovana Djordjevic, moglie dell'ex calciatore serbo

Esordio vincente per la nuova edizione de «L'Isola dei famosi», «con 3.236.000 spettatori totali, il 23.25% di share, miglior debutto dal 2018, con picchi che hanno superato il 32% di share». Lo ha sottolinea in una nota Canale 5 precisando che il reality condotto da Ilary Blasi "si conferma il programma più visto anche nel periodo di sovrapposizione (dalle ore 21:43 alle 23:32) con 4.206.000 spettatori e il 21% di share. Ottimo risultato sul target commerciale (25% di share) e sui target più giovani, dove segna una media del 35% di share tra i 15-34enni. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 ha dichiarato: «Ilary Blasi conferma polso, estro e ironia, nel saper governare la grande macchina dell’Isola. Uno show molto amato dell’ammiraglia Mediaset, che vede Ilary in compagnia di Nicola Savino e Vladimir Luxuria, con Alvin eccellente inviato-pro. Un programma produttivamente molto impegnativo, confezionato con cura da Banijay Italia e Mediaset, che ringrazio calorosamente, insieme al cast e, in particolare, al team tecnico sull'isola e in studio supervisionati dall’efficace regia di Roberto Cenci. Buon lavoro a tutti!».

Tanti i concorrenti: tra questi c’è l’attore Nicolas Vaporidis, collocato insieme all’ex miss Argentina Estefania Bernal. Il pilota Marco Melandri e Cicciolina, il super modello Roger Balduino e Jovana Djordjevic, ma anche il mitico Antonio Zequila insieme a Floriana Secondi, una delle vincitrici storiche del Grande Fratello. E infine alcune delle coppie già annunciate alla vigilia, come quella formata da mamma Carmen di Pietro e il figlio Alessandro, Clemente Russo e Laura, Marco Cuculo e Lory Del Santo.

Chi è Jovana Djordjevic

Tra i concorrenti che hanno scatenato il web la bellissima Jovana Djordjevic: modella ed influencer dal fisico mozzafiato, Jovana Djordjevic viene dalla Serbia, dove ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Jovana viene da una famiglia numerosa e dal 2014 è sposata con Filip Djordjevic, un noto calciatore serbo. Dal loro amore, che è stato un vero e proprio colpo di fulmine, sono nati due splendidi bambini. Si definisce selvaggia, guerriera, ma anche molto timida. Jovana ha un carattere forte ed è pronta a dare del filo da torcere ai suoi compagni per farsi valere. Non sopporta le persone false, ipocrite e pigre: riuscirà ad andare d’accordo con tutti?

