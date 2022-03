«L'Isola dei famosi», chi sono i concorrenti: ecco il cast 2022.

Esordio vincente per la nuova edizione de «L'Isola dei famosi», «con 3.236.000 spettatori totali, il 23.25% di share, miglior debutto dal 2018, con picchi che hanno superato il 32% di share». Lo ha sottolinea in una nota Canale 5 precisando che il reality condotto da Ilary Blasi "si conferma il programma più visto anche nel periodo di sovrapposizione (dalle ore 21:43 alle 23:32) con 4.206.000 spettatori e il 21% di share. Ottimo risultato sul target commerciale (25% di share) e sui target più giovani, dove segna una media del 35% di share tra i 15-34enni.

Sui social, il reality, prodotto da Banijay Italia, ha generato 225.000 interazioni totali ed è stato il programma d’intrattenimento più commentato dell’intera giornata di ieri. Su Twitter, l'hashtag ufficiale #ISOLA ha dominato il podio dei TT Italia e Mondo». Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 ha dichiarato: «Ilary Blasi conferma polso, estro e ironia, nel saper governare la grande macchina dell’Isola. Uno show molto amato dell’ammiraglia Mediaset, che vede Ilary in compagnia di Nicola Savino e Vladimir Luxuria, con Alvin eccellente inviato-pro. Un programma produttivamente molto impegnativo, confezionato con cura da Banijay Italia e Mediaset, che ringrazio calorosamente, insieme al cast e, in particolare, al team tecnico sull'isola e in studio supervisionati dall’efficace regia di Roberto Cenci. Buon lavoro a tutti!».

Le coppie sono: Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi, Jeremias e il padre Gustavo Rodriguez, Lory Del Santo (già vincitrice dell’edizione 2005) e il compagno Marco Cuculo, Silvano Michetti e Nick Luciani e due componenti del gruppo musicale dei Cugini di Campagna.

I concorrenti "singoli" sono: Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Ilona Staller, Jovana Djordjevic, Roberta Morise, Marco Melandri, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino.

ANTONIO ZEQUILA

58 anniLa sua fama da playboy lo precede: Antonio Zequila, con la sua lunga carriera da modello di fotoromanzi e da attore, ha fatto sognare e innamorare moltissime donne nella sua vita.Ha preso parte a diversi film come Delizia, Sapore di donna e Parentesi tonde e ha recitato nella soap opera Centovetrine, College, Il maresciallo Rocca e Carabinieri.Per lui non è la prima volta alle prese con la lotta alla sopravvivenza. Già nel 2005 ha partecipato alla terza edizione de L’Isola dei Famosi che gli ha regalato, suo malgrado, il soprannome di Er Mutanda.Oltre ad essere un grande ritorno, sarà una grande avventura ed è pronto a mettersi nuovamente in gioco sfidando ancora una volta i suoi limiti. Nonostante i suoi numerosi flirt, oggi Antonio è ancora single e vive con sua madre.Riuscirà a trovare l’amore sull’Isola? Una cosa è certa: di sicuro non si tirerà indietro!

FLORIANA SECONDI

44 anniCarismatica, esuberante e molto orgogliosa, Floriana Secondi ritorna sul piccolo schermo per mettersi alla prova in una nuova avventura. Dopo la vittoria al Grande Fratello, nel 2004 Floriana partecipa al reality La Fattoria. Per qualche anno è stata opinionista dei programmi di Barbara d’Urso come Pomeriggio Cinque e Domenica Live.Nata e cresciuta a Roma, il suo passato travagliato l’ha resa una donna forte e dalla scorza dura. Oggi Floriana è mamma di Domiziano, avuto nel 2008 dal suo ex marito. Da circa 8 anni, Floriana ha un compagno di nome Angelo.Sportiva, caparbia e tenace, Floriana è pronta ad affrontare con determinazione questa avventura, di riuscire a resistere alla fame e alle insidie di un mondo a lei sconosciuto e selvaggio, e magari riuscire ad arrivare in finale.

56 e 20 ANNIDirompente, carismatica e autoironica,è une showgirl italiana conosciuta al grande pubblico. Inizia la sua carriera come modella subito dopo il diploma, e in quegli anni vive in giro per l’Europa cavalcando alcune delle migliori passerelle. Nel 1986 inizia a lavorare come attrice e nel 1991 è protagonista di alcuni film erotici, tra i quali Il diavolo nella carne e Ossessione fatale.Nel corso degli anni si afferma nel mondo dello spettacolo con varie presenze televisive, sia in vesti di showgirl che di opinionista.Per lei non è la prima volta alle prese con la lotta alla sopravvivenza: già nel 2004 ha partecipato alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi e quest’anno è tornata alla ribalta in coppia con il figlio Alessandro.Classe 2003,è attualmente uno studente dell’università Luiss di Roma dove sta seguendo un corso di studi in lingua inglese. Ha preso parte a diversi programmi tv come ospite in coppia con la madre e, insieme alla sorella Carmelina, è spesso presente nei social di Carmen.Per entrambi l’Isola è una sfida, un’occasione per mettersi in gioco e testare davvero sé stessi. Visto che madre e figlio sono molto diversi, partecipare come coppia sull’Isola è un modo per capire quanta collaborazione c’è tra di loro. L’obiettivo per entrambi è chiarissimo: raggiungere la finale.39 e 41 ANNILui è un campione olimpico, lei una judoka esperta e nella vita sono marito e moglie:condivideranno gioie e dolori della loro lotta alla sopravvivenza sull’Isola. Clemente vuole solo divertirsi ma Laura, con la competitività di una vera sportiva, punta alla vittoria.

Clemente Russo è il pugile con il miglior numero di incontri disputati della boxe italiana: nella sua carriera sportiva vanta numerose medaglie, tra cui ben 2 argenti olimpici e due ori mondiali. Clemente ha fatto dello sport la sua vita e dal 2014 gestisce una palestra a Caserta, città in cui è nato e cresciuto. Per lui non è la prima esperienza televisiva e in passato ha preso parte a diversi programmi di successo, tra cui La Talpa.

Laura Maddaloni è nata e cresciuta in una famiglia di judoka e ha seguito le orme dei suoi parenti. Medaglia di bronzo all’Europeo a squadre del 2001 e ai Giochi del Mediterraneo di Almeria nel 2005, Laura oggi fa la personal trainer nella palestra che gestisce insieme a suo marito.

Affiatati e complici, Clemente e Laura si amano alla follia. La coppia si è sposata nel 2008 e insieme hanno dato alla luce tre bambine: Rosy e le gemelle Jane e Janet.

La presenza dell’altro rappresenta per entrambi una spinta in più per affrontare le difficoltà e gli ostacoli della natura e del gioco.

NICOLAS VAPORIDIS

33 ANNI

Classe 1981, Nicolas Vaporidis è un attore e produttore cinematografico di successo. Nel 2006 ha fatto sognare milioni di spettatori grazie al film che lo ha portato alla notorietà: Notte prima degli esami, che ha vinto oltre 40 premi in festival italiani e stranieri e ad ha ottenuto 10 candidature ai David di Donatello. Diviso tra cinema e teatro, ha inoltre partecipato a numerosi film e fiction di successo.

Oggi Nicolas vive tra Roma e Londra ed è diventato un imprenditore di successo, aprendo due diversi ristoranti nella capitale inglese, il menù proposto è quello di una cucina tipicamente romana. Per la prima volta in un reality show, Nicolas questa volta dovrà affrontare un esame molto più complesso: la lotta alla sopravvivenza. Non sono la fame o i mosquitos a spaventarlo, ma la solitudine: non ama trascorrere del tempo con persone che non stima ed è per questo che spera di riuscire a convivere pacificamente con gli altri naufraghi.

ESTEFANIA BERNAL

26 ANNI

Modella e Miss Universo Argentina 2016, Estefania Bernal è pronta a far girare la testa ai suoi colleghi naufraghi con la sua bellezza latina. Ha alle spalle una lunga carriera da modella e alcune partecipazioni a programmi televisivi in Argentina e in Italia. Nel 2016 ha partecipato alla versione argentina di Ballando con le Stelle e nel 2021 è stata al fianco di Enrico Papi a Scherzi a Parte. Vanta inoltre numerose collaborazioni con importanti brand di moda a livello internazionale, tra cui Guess e Yamamay. Ottimista, estroversa e dal grande sex appeal, non vede l’ora di conoscere i suoi compagni e di divertirsi insieme a loro.

Amante del mare e del caldo, stare nella natura non la spaventa affatto: è pronta a vivere una nuova sfida e ad affrontare tutte le prove che le si presenteranno con tenacia e perseveranza e perché no, anche un briciolo di competitività.

MARCO MELANDRI

39 ANNI

Classe 1982, Marco Melandri è un ex pilota motociclistico di successo. Fin da bambino ha coltivato la sua passione e ciò lo ha portato a raggiungere dei brillanti risultati, rendendolo più volte campione mondiale di motociclismo. Nel corso della sua carriera da pilota ha avuto la possibilità di conoscere la sua attuale compagna Manuela dalla quale ha avuto una figlia nel 2014. Pur non essendo un amante dei reality, è pronto a partecipare a questa nuova avventura per mettersi in gioco, rompere gli schemi che fino ad oggi hanno caratterizzato la sua vita e farsi conoscere dal pubblico. Pronto ad adattarsi a tutte le situazioni difficili, si definisce schietto e diretto e non sopporta la falsità delle persone. Le sue preoccupazioni? Soffrire la fame e la lontananza della sua famiglia. A parte questo, l’avventura sull’Isola non lo spaventa affatto!

ILONA STALLER

70 ANNI

Ilona Staller, all'anagrafe Elena Anna Staller, nota anche con lo pseudonimo di Cicciolina è nata a Budapest il 26 novembre 1951. È un’ex attrice pornografica, cantante, conduttrice radiofonica naturalizzata in Italia e fu la prima attrice pornografica al mondo ad entrare in un parlamento nazionale, quando fu eletta a deputato al Parlamento italiano. Diventa icona mondiale quando lottò per riavere suo figlio minore.

Nel 1991 si sposò con lo scultore d'avanguardia statunitense Jeff Koons ma il matrimonio naufragò dopo soli due anni e mezzo. L'attrice, trasferitasi negli Stati Uniti, ingaggiò una battaglia legale per ottenere l'affidamento del figlio Ludwig e per averlo rapito negli Stati Uniti e averlo condotto Italia Per questo motivo Koons, chiese 6 milioni di dollari per danni morali nel 2008. Successivamente Ilona Staller, difesa dall’Avvocato Luca Di Carlo - conosciuto con lo pseudonimo L’Avvocato del Diavolo - fu assolta nello storico processo di diritto penale internazionale, così come fu anche assolta dalle accuse di avere impedito all'ex coniuge di incontrare il figlio, ed avendo la vittoria processuale anche sulla richiesta risarcitoria milionaria promossa da Jeff Koons.

Amante della natura e degli animali, Ilona è pronta a partecipare a L’Isola dei Famosi per mostrare a tutti la sua vera personalità: paziente, forte e tenace.

JEREMIAS E GUSTAVO RODRIGUEZ

33 e 62 ANNI

Sono padre e figlio e vengono da una delle famiglie più conosciute dello spettacolo italiano: Gustavo e Jeremias Rodriguez sono pronti a mettersi in gioco insieme nell’avventura sull’Isola. Complici come una coppia di amici, i due sono molto legati e non vedono l’ora di affrontare le difficoltà dell’Isola facendosi forza a vicenda.

Gustavo Rodriguez ha sempre lavorato, ma da quando è arrivato in Italia per avvicinarsi a sua figlia, la nota showgirl Belen Rodriguez, Gustavo ha deciso di dedicarsi al mestiere di nonno a tempo pieno. È una persona semplice, ama cantare e stare nella natura. Sportivo e fisicamente in forma, Gustavo non ha paura di nulla, sa nuotare e pescare e per questo la vita sull’Isola non lo spaventa affatto.

Jeremias Rodriguez è il fratello di mezzo tra Belen e Cecilia, entrambe volti noti dello spettacolo. Si è trasferito in Italia per avvicinarsi alla famiglia sebbene inizialmente non avesse alcuna voglia di lasciare l’Argentina, il suo porto sicuro. È stato l’ultimo dei Rodriguez a raggiungere l’Italia ma è proprio qui che ha trovato la notorietà. In passato ha partecipato alla seconda edizione di Grande Fratello Vip al fianco di sua sorella Cecilia e per lui quello sull’Isola è un ritorno: già nel 2019 ha mostrato a tutti la sua forza alle prese con la natura e con la fame e oggi è pronto a farlo nuovamente, questa volta accanto a suo padre.

LORY DEL SANTO E MARCO CUCULO

50 ANNI

Sono fidanzati da ormai otto anni e la loro relazione procede a gonfie vele: Lory Del Santo e Marco Cucolo giocano fianco a fianco in questa edizione di Isola dei Famosi.

Gli opposti si attraggono e Lory e Marco ne sono la prova lampante: lei è precisa ed ordinata, lui disordinato e scostante. L’avventura sull’Isola metterà alla prova la loro relazione e i due dovranno superare insieme le difficoltà più estreme: ci riusciranno?

La carriera di Lory Del Santo nel mondo dello spettacolo inizia quando ha solo 16 anni e da allora Lory si è affermata come uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo. Oltre a fare l’attrice in diversi film, è apparsa sulle copertine di alcune delle riviste più note di tutti i tempi, tra cui Cosmopolitan e Playboy. Dopo aver fatto da regista, sceneggiatrice e produttrice della webserie The Lady, Lory ha preso parte a svariati reality show, tra cui Pechino Express e Grande Fratello Vip. La sua vita è costellata da eventi drammatici ma niente le ha impedito di rialzarsi ogni volta più forte di prima. Per Lory non è la prima volta alle prese con la lotta alla sopravvivenza: nel 2005 ha preso parte alla terza edizione de L’isola dei Famosi aggiudicandosi la medaglia d’oro e diventando, grazie alla sua forza e alla sua tenacia, la prima concorrente donna a vincere il reality.

Dopo aver lavorato come modello per diversi marchi di moda, Marco Cucolo ha preso parte a svariati salotti televisivi nelle vesti di opinionista proprio al fianco della sua compagna. Ha conosciuto Lory sui social network e dopo un lungo e difficile corteggiamento è riuscito a fare breccia nel suo cuore e da allora sono ormai inseparabili. È terrorizzato dagli insetti e dagli animali tropicali ma è pronto a sfidare le sue paure sull’Isola, incoraggiato dalla sua compagna che confida a pieno nelle sue capacità.

ROGER BALDUINO

29 ANNI

Classe 1993, Roger è un modello di origini brasiliane che ha collaborato con alcune delle più grandi case di moda. Molto legato alla sua mamma e a suo zio, oggi Roger è single e anche se ama le donne, preferisce fare una vita da “seduttore misterioso”.

Sportivo, forte e molto competitivo, il modello non vede l’ora di mettersi in gioco in questa nuova avventura sull’Isola per affrontare come un vero e proprio gladiatore tutte le prove che gli si presenteranno.