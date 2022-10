Al via le riprese di Pechino Express 2023 con Colombari, Pellegrini, Soleri e... Totò Schillaci

E’ pronta a partire la nuova edizione di Pechino Express 2023. I viaggiatori dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW nel 2023, hanno già preparato le valigie e sono pronti a imbarcarsi a giorni. A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno - tra India, Borneo malese e Cambogia - torna Costantino Della Gherardesca, e Enzo Miccio. Queste le coppie che si sfideranno: Giorgia Soleri e Federippi, Alessandra Demichelis e Lara Picardi, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Dario e la figlia Caterina Vergassola, Martina Colombari e suo figlio Achille Costacurta, Federica Pellegrini e il marito e allenatore Matteo Giunta, Carolina Stramare e Barbara Prezja, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero - protagonista del reality Il Collegio.

E Totò Schillaci, l’eroe delle Notti Magiche di Italia ’90, capocannoniere del Mondiale, che oggi ha 58 anni e si gode la vita familiare senza rinunciare a tenersi in forma, praticando sport con gli amici. La sua carriera calcistica, dalla Sicilia in cui è nato, lo ha portato, tra le altre, ad ottenere un secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro, ad indossare maglie prestigiose come quelle di Juventus e Inter, e persino a giocare in Giappone dove è ancora amato moltissimo. Palermitano di nascita, Totò è un uomo che ha girato il mondo grazie al calcio e allo sport, ma mai in modo “estremo” come accadrà con Pechino Express. Si definisce un timido che si è dovuto adattare a vivere sotto i riflettori. In coppia con lui la moglie Barbara Lombardo, anche lei palermitana.

In questa stagione «Pechino Express» arriva nel cuore dell’Asia, in tre territori ricchi di culture antichissime e scenari avventurosi: India, Borneo malese e Cambogia. Sono luoghi in cui la spiritualità orientale si intreccia alla natura selvaggia, dove la giungla convive con le rovine di regni passati e le città del presente. La rotta dei viaggiatori partirà in India, dalla giungla urbana di Mumbai, la città con più densità di popolazione al mondo, per poi attraversare il cuore del «sub-continente», fra riti sacri, spezie, colori e singolari usanze di vita quotidiana, fino alle backwaters del Kerala; si tufferà poi nella natura selvaggia del Borneo malese, infine raggiungerà la Cambogia, dove fra la maestosità della capitale Phnom Penh, adagiata lungo il fiume Mekong, e i territori interni costellati di villaggi e foreste dall’atmosfera magica e sospesa, si concluderà ad Angkor, sito archeologico famoso in tutto il mondo. Lungo questa rotta si snoderà la gara che promette di essere come sempre ricca di stupore per la scoperta e gioia per la solidarietà (il premio finale è devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione).

© Riproduzione riservata