Mare fuori, ma chi mi ricorda? Nel cast due attrici di Tinto Brass e... una cantante di Sanremo

Ha infranto record su record sulla piattaforma di RaiPlay ben prima che la Rai trasmettesse le dodici puntate della terza serie in prima serata. Il successone di Mare fuori non è solo frutto della trama o dell'ambientazione (Istituto penitenziario minorile di Napoli), ma anche del cast. In molti casi, come spesso avviene con le fiction di questo genere, non si punta su attori affermati che possano già essere etichetti o legati ad apparizioni precedenti: si pesca nel bacino di artisti emergenti o si rispolverano... vecchi interpreti. Non mancano anche le sorpresone. Ad esempio, nella terza serie del tormentone della Rai, compare anche una cantante fresca di Festival di Sanremo Chiara (Iezzi) di Paola&Chiara che interpreta il ruolo della mamma di Crazy-J, trapper finita nei guai a causa di un omicidio stradale. Ma dal mondo della musica i produttori hanno attinto anche per la scelta del padre di Rosa (e Ciro) Ricci, don Salvatore: si tratta di Raiz, frontman degli Almamegretta che ha griffato anche gran parte dei brani della colonna sonora. Sin dalla prima serie, inoltre, è stato preso in considerazione anche il genere... erotico. Due tra le attrici più gettonate di Tinto Brass hanno preso la scena. Una, Liz, guardia carceraria dal cuore d'oro, particolarmente sensibile alle vicissitudini dei ragazzi confinati all'interno dell'Ipm, è interpretata da Anna Ammirati, volto principale del film cult Monella. Meno centrale o presente ma comunque sulla scena anche Julija Majarčuk, madre della ribelle Nadiza, che con Brass aveva lavorato indossando i panni della protagonisti del film Trasgredire.

