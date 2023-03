Sky TG24 sul caso migranti a "Start". In collegamento il nostro direttore editoriale Lino Morgante

La rubrica "Start", condotta su Sky TG24 dalla giornalista Giovanna Pancheri, stamattina si è occupata del caso dei migranti naufragati al largo di Cutro il 26 febbraio. Collegato dalla Gazzetta del Sud, tra gli ospiti anche il nostro direttore editoriale Lino Morgante. Nei suoi interventi il direttore ha sottolineato come gli sbarchi in Calabria siano stati tantissimi negli ultimi anni, e spesso avvenuti nell'indifferenza generale. A Lino Morgante in chiusura è stato anche chiesto un giudizio sul caso Cospito. Su questo argomento, Morgante ha rimarcato il fatto che questo è un tema che andrebbe esclusivamente trattato nelle aule giudiziarie e che non può e non deve diventare argomento di dibattito politico.

