Generali presenta premio per sostenibilità Pmi europee

BRUXELLES - Generali ha presentato a Bruxelles la prima edizione del suo Sme EnterPRIZE, l'iniziativa dedicata alle piccole e medie imprese (Pmi) europee con l'obiettivo di incentivarle ad adottare modelli di business sostenibili e di dare visibilità, anche attraverso una piattaforma digitale, a quelle che già lo hanno fatto, stimolando il dibattito pubblico sul tema.

"Le piccole e medie imprese costituiscono un pilastro fondamentale dell'economia europea e uno dei driver principali per attuare la transizione sostenibile", ha spiegato il Ceo di Generali, Philippe Donnet, sottolineando che il premio "è parte del piano strategico 'Generali 2021'" ed è in linea con l'ambizione della società triestina di "promuovere una società più verde e inclusiva, in coerenza con il Green deal europeo e con il Next Generation EU".

"Oltre a valorizzare le esperienze più significative e supportare le Pmi nell'adozione di modelli di business e pratiche più sostenibili, vogliamo promuovere un confronto continuo con le istituzioni nazionali ed europee, con il mondo accademico e con altre realtà del settore privato per analizzare le barriere e le opportunità di sviluppo in un settore chiave per la crescita sostenibili dell'economia del nostro Continente", ha aggiunto.

L'iniziativa ha coinvolto oltre 6mila imprese europee, sette delle quali selezionate come 'Eroi della sostenibilità' per le azioni implementate nelle loro attività di business su ambiente, welfare e senso della comunità. Il premio, consegnato da Vincenzo Amendola, sottosegretario per gli Affari europei, è andato all'azienda siciliana produttrice di frutta e ortaggi, Natura Iblea.

"Grazie all'appassionato impegno per la sostenibilità, la vostra azienda si è distinta dimostrando di essere un modello positivo e stimolante per altri imprenditori che vogliano implementare pratiche sostenibili nel loro settore", si legge nella lettera indirizzata a Natura Iblea. L'azienda agricola, che opera nelle province di Ragusa e Siracusa, è tra le strutture leader nella produzione di ortofrutta biologica nel Sud Italia e dal 2017 produce anche la carota novella di Ispica Igp.

I suoi prodotti vengono esportati verso molti Paesi tra cui la Svizzera, la Danimarca, la Norvegia. Natura Iblea si è inoltre distinta per le sue attività di welfare: a maggio 2021 è stato creato un ufficio al servizio del personale e delle famiglie, per quasi la metà immigrati, per la prenotazione dei vaccini e ora si sta valutando l'apertura di un asilo nido aziendale per tutelare il lavoro femminile.

Alla conferenza di presentazione, alla presenza tra gli altri del commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, del presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, e del Group CEO, Philippe Donnet, è stato inoltre presentato il Libro Bianco sull'approccio alla sostenibilità delle Pmi in Europa, realizzato da SDA Bocconi e promosso da Generali.

