Fiere: Moto Eicma; Fontana, la Lombardia c'è sempre

RHO-PERO (MILANO), 6 NOV - "La Lombardia c'è sempre e guarda al futuro con grande interesse e entusiasmo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della inaugurazione della 76ma edizione di Eicma, il salone Mondiale delle due ruote, in programma alla fiera di Milano fino all'11 novembre.

"Questa è la regione - ha spiegato Fontana - che non si lascia spaventare dalla situazione che si sta verificando in tante parti del mondo che ha voglia di continuare ad esser competitiva in tutti i settori e vuole investire per creare un mondo migliore".

"Le due ruote - ha aggiunto Fontana - sono una parte importante della nostra produzione che a livello nazionale genera un fatturato di 3 miliardi e livello di passione l'entusiasmo di milioni di italiani che usano le due ruote come mezzo di trasporto e di svago".

