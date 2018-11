A Francois Renard direzione marketing mondo Gruppo Renault

ROMA, 15 NOV - A partire dal prossimo 19 novembre Francois Renard entrerà a far parte del Gruppo Renault come nuovo direttore marketing mondo. Riportando a Thierry Bolloré, vicedirettore generale, Renard diventerà membro del comitato di direzione del Gruppo Renault (CDR). All'interno della Direzione Marketing Mondo, Renard avrà l'incarico di consolidare l'attrattiva e la notorietà di tutte le marche, i prodotti e i servizi del Gruppo, accelerare la trasformazione digitale della funzione e migliorare l'esperienza cliente, contribuendo così alla performance dell'azienda su tutti i mercati. Renard (51 anni) si è laureato all'Institut d'Etudes Politiques di Parigi nel 1990 e alla HEC nel 1992. Ha poi conseguito un Master in International Business presso l'ESADE-Barcellona e l'NHHH-Bergen. Ha iniziato la sua carriera nel 1992 come consulente presso Andersen Consulting/Accenture, per poi entrare nel Gruppo Unilever France nel 1994 come product manager Europa. Successivamente, ha ricoperto diversi incarichi come direttore marketing nazionale e regionale in Vietnam, Cina e Thailandia per le varie marche del Gruppo Unilever. Ha infine assunto l'incarico di vicepresidente marketing mondo (prodotti per capelli). Nel 2015, Renard è stato nominato CEO della società Kate Somerville, Los Angeles, USA, prima di ritornare al Gruppo Unilever nel 2017 come vicepresidente marketing.

